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Мишустин назвал достижение суверенитета в авиастроении приоритетом
Мишустин назвал достижение суверенитета в авиастроении приоритетом - 08.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин назвал достижение суверенитета в авиастроении приоритетом
Достижение полного суверенитета в авиастроении является безусловным приоритетом, РФ планомерно движется к этой цели, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T14:45+0300
2025-07-08T14:45+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Достижение полного суверенитета в авиастроении является безусловным приоритетом, РФ планомерно движется к этой цели, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В авиастроении безусловным приоритетом для нас является достижение нашего полного суверенитета. Мы планомерно движемся к этой цели", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопрома" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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общество , рф, екатеринбург, михаил мишустин, иннопром
Общество , РФ, ЕКАТЕРИНБУРГ, Михаил Мишустин, Иннопром
Мишустин назвал достижение суверенитета в авиастроении приоритетом
Мишустин назвал достижение суверенитета в авиастроении безусловным приоритетом
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Достижение полного суверенитета в авиастроении является безусловным приоритетом, РФ планомерно движется к этой цели, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В авиастроении безусловным приоритетом для нас является достижение нашего полного суверенитета. Мы планомерно движемся к этой цели", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопрома" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв".
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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