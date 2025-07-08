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Мишустин назвал достижение суверенитета в авиастроении приоритетом

Мишустин назвал достижение суверенитета в авиастроении приоритетом - 08.07.2025, ПРАЙМ

Мишустин назвал достижение суверенитета в авиастроении приоритетом

Достижение полного суверенитета в авиастроении является безусловным приоритетом, РФ планомерно движется к этой цели, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T14:45+0300

2025-07-08T14:45+0300

2025-07-08T14:45+0300

общество

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екатеринбург

михаил мишустин

иннопром

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Достижение полного суверенитета в авиастроении является безусловным приоритетом, РФ планомерно движется к этой цели, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В авиастроении безусловным приоритетом для нас является достижение нашего полного суверенитета. Мы планомерно движемся к этой цели", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопрома" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.

https://1prime.ru/20250314/avia-855784004.html

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общество , рф, екатеринбург, михаил мишустин, иннопром