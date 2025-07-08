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Мишустин назвал достижение суверенитета в авиастроении приоритетом - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Мишустин назвал достижение суверенитета в авиастроении приоритетом
Мишустин назвал достижение суверенитета в авиастроении приоритетом - 08.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин назвал достижение суверенитета в авиастроении приоритетом
Достижение полного суверенитета в авиастроении является безусловным приоритетом, РФ планомерно движется к этой цели, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T14:45+0300
2025-07-08T14:45+0300
общество
рф
екатеринбург
михаил мишустин
иннопром
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Достижение полного суверенитета в авиастроении является безусловным приоритетом, РФ планомерно движется к этой цели, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В авиастроении безусловным приоритетом для нас является достижение нашего полного суверенитета. Мы планомерно движемся к этой цели", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопрома" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
https://1prime.ru/20250314/avia-855784004.html
рф
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общество , рф, екатеринбург, михаил мишустин, иннопром
Общество , РФ, ЕКАТЕРИНБУРГ, Михаил Мишустин, Иннопром
14:45 08.07.2025
 
Мишустин назвал достижение суверенитета в авиастроении приоритетом

Мишустин назвал достижение суверенитета в авиастроении безусловным приоритетом

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Достижение полного суверенитета в авиастроении является безусловным приоритетом, РФ планомерно движется к этой цели, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В авиастроении безусловным приоритетом для нас является достижение нашего полного суверенитета. Мы планомерно движемся к этой цели", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопрома" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв".
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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14 марта, 11:26
 
ОбществоРФЕКАТЕРИНБУРГМихаил МишустинИннопром
 
 
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