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Мишустин рассказал о поставках первых российских самолетов в авиакомпании

Мишустин рассказал о поставках первых российских самолетов в авиакомпании - 08.07.2025, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о поставках первых российских самолетов в авиакомпании

Поставки в авиакомпании первых самолетов, оснащенных всеми отечественными системами и двигателями, запланированы на 2026 год, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T14:46+0300

2025-07-08T14:46+0300

2025-07-08T14:46+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Поставки в авиакомпании первых самолетов, оснащенных всеми отечественными системами и двигателями, запланированы на 2026 год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "На следующий год планируются поставки в авиакомпании первых воздушных судов, которые оснащены всеми системами, оборудованием, двигателями исключительно собственной российской разработки", - сказал глава правительства в рамках стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Мишустин отметил, что в таких самолетах применены новейшие материалы и передовые технологии. "Рассчитываем, что авиационная промышленность сможет набрать высокие темпы производства техники, чтобы обеспечить растущий спрос наших граждан на перелеты", - добавил глава кабмина. Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.

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общество , мировая экономика, екатеринбург, рф, михаил мишустин, иннопром