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Мишустин рассказал о поставках первых российских самолетов в авиакомпании - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Мишустин рассказал о поставках первых российских самолетов в авиакомпании
Мишустин рассказал о поставках первых российских самолетов в авиакомпании - 08.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о поставках первых российских самолетов в авиакомпании
Поставки в авиакомпании первых самолетов, оснащенных всеми отечественными системами и двигателями, запланированы на 2026 год, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T14:46+0300
2025-07-08T14:46+0300
общество
мировая экономика
екатеринбург
рф
михаил мишустин
иннопром
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Поставки в авиакомпании первых самолетов, оснащенных всеми отечественными системами и двигателями, запланированы на 2026 год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "На следующий год планируются поставки в авиакомпании первых воздушных судов, которые оснащены всеми системами, оборудованием, двигателями исключительно собственной российской разработки", - сказал глава правительства в рамках стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Мишустин отметил, что в таких самолетах применены новейшие материалы и передовые технологии. "Рассчитываем, что авиационная промышленность сможет набрать высокие темпы производства техники, чтобы обеспечить растущий спрос наших граждан на перелеты", - добавил глава кабмина. Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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общество , мировая экономика, екатеринбург, рф, михаил мишустин, иннопром
Общество , Мировая экономика, ЕКАТЕРИНБУРГ, РФ, Михаил Мишустин, Иннопром
14:46 08.07.2025
 
Мишустин рассказал о поставках первых российских самолетов в авиакомпании

Мишустин: поставки первых самолетов с российскими двигателями запланированы на 2026 год

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Поставки в авиакомпании первых самолетов, оснащенных всеми отечественными системами и двигателями, запланированы на 2026 год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"На следующий год планируются поставки в авиакомпании первых воздушных судов, которые оснащены всеми системами, оборудованием, двигателями исключительно собственной российской разработки", - сказал глава правительства в рамках стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.
Мишустин отметил, что в таких самолетах применены новейшие материалы и передовые технологии.
"Рассчитываем, что авиационная промышленность сможет набрать высокие темпы производства техники, чтобы обеспечить растущий спрос наших граждан на перелеты", - добавил глава кабмина.
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
Мишустин назвал достижение суверенитета в авиастроении приоритетом
14:45
 
ОбществоМировая экономикаЕКАТЕРИНБУРГРФМихаил МишустинИннопром
 
 
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