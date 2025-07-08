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Мишустин рассказал о поставках первых российских самолетов в авиакомпании
Мишустин рассказал о поставках первых российских самолетов в авиакомпании - 08.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о поставках первых российских самолетов в авиакомпании
Поставки в авиакомпании первых самолетов, оснащенных всеми отечественными системами и двигателями, запланированы на 2026 год, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T14:46+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Поставки в авиакомпании первых самолетов, оснащенных всеми отечественными системами и двигателями, запланированы на 2026 год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "На следующий год планируются поставки в авиакомпании первых воздушных судов, которые оснащены всеми системами, оборудованием, двигателями исключительно собственной российской разработки", - сказал глава правительства в рамках стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Мишустин отметил, что в таких самолетах применены новейшие материалы и передовые технологии. "Рассчитываем, что авиационная промышленность сможет набрать высокие темпы производства техники, чтобы обеспечить растущий спрос наших граждан на перелеты", - добавил глава кабмина. Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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Общество , Мировая экономика, ЕКАТЕРИНБУРГ, РФ, Михаил Мишустин, Иннопром
Мишустин рассказал о поставках первых российских самолетов в авиакомпании
Мишустин: поставки первых самолетов с российскими двигателями запланированы на 2026 год
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Поставки в авиакомпании первых самолетов, оснащенных всеми отечественными системами и двигателями, запланированы на 2026 год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"На следующий год планируются поставки в авиакомпании первых воздушных судов, которые оснащены всеми системами, оборудованием, двигателями исключительно собственной российской разработки", - сказал глава правительства в рамках стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.
Мишустин отметил, что в таких самолетах применены новейшие материалы и передовые технологии.
"Рассчитываем, что авиационная промышленность сможет набрать высокие темпы производства техники, чтобы обеспечить растущий спрос наших граждан на перелеты", - добавил глава кабмина.
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
Мишустин назвал достижение суверенитета в авиастроении приоритетом