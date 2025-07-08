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Мишустин рассказал о сертификации импортозамещенных самолетов - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Мишустин рассказал о сертификации импортозамещенных самолетов
Мишустин рассказал о сертификации импортозамещенных самолетов - 08.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о сертификации импортозамещенных самолетов
Полностью импортозамещенные самолеты МС-21, "Суперджет", Ил-114 находятся на завершающей стадии сертификации, продолжается работа над "Байкалом", заявил... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T14:49+0300
2025-07-08T14:49+0300
общество
екатеринбург
михаил мишустин
иннопром
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Полностью импортозамещенные самолеты МС-21, "Суперджет", Ил-114 находятся на завершающей стадии сертификации, продолжается работа над "Байкалом", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "На завершающей стадии сертификации сегодня, вы знаете, находятся полностью импортозамещенные российские самолеты – это МС-21 и "Суперджет". Как и региональный Ил-114. Как раз его опытный образец сегодня осмотрели в аэропорту "Кольцово". Продолжается работа над самолетом "Байкал" для местных авиалиний. Реализуется целый ряд и других востребованных проектов, в том числе по созданию вертолетной техники", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопром-2025". Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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общество , екатеринбург, михаил мишустин, иннопром
Общество , ЕКАТЕРИНБУРГ, Михаил Мишустин, Иннопром
14:49 08.07.2025
 
Мишустин рассказал о сертификации импортозамещенных самолетов

Мишустин: МС-21 и "Суперджет" находятся на завершающей стадии сертификации

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк%Макет ближне-среднемагистрального самолета МС-21
%Макет ближне-среднемагистрального самолета МС-21 - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Полностью импортозамещенные самолеты МС-21, "Суперджет", Ил-114 находятся на завершающей стадии сертификации, продолжается работа над "Байкалом", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"На завершающей стадии сертификации сегодня, вы знаете, находятся полностью импортозамещенные российские самолеты – это МС-21 и "Суперджет". Как и региональный Ил-114. Как раз его опытный образец сегодня осмотрели в аэропорту "Кольцово". Продолжается работа над самолетом "Байкал" для местных авиалиний. Реализуется целый ряд и других востребованных проектов, в том числе по созданию вертолетной техники", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопром-2025".
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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ОбществоЕКАТЕРИНБУРГМихаил МишустинИннопром
 
 
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