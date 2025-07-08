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Мишустин рассказал о переходе IT-компаний на российский софт - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Мишустин рассказал о переходе IT-компаний на российский софт
Мишустин рассказал о переходе IT-компаний на российский софт - 08.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о переходе IT-компаний на российский софт
Уход ряда иностранных IT-компаний ускорил переход на отечественный софт, уровень его использования в России в среднем уже достиг почти 50%, заявил... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T14:51+0300
2025-07-08T14:51+0300
общество
мировая экономика
екатеринбург
михаил мишустин
иннопром
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Уход ряда иностранных IT-компаний ускорил переход на отечественный софт, уровень его использования в России в среднем уже достиг почти 50%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Уход ряда иностранных информационно-технологических компаний ускорил переход на собственный прикладной софт. Такая работа организована на базе, напомню, 36 индустриальных центров компетенций. Уровень использования отечественного программного обеспечения в среднем уже достиг почти 50%. Что означает более чем двукратный рост по отношению к показателям досанкционного, я бы так сказал, периода", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопрома". Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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общество , мировая экономика, екатеринбург, михаил мишустин, иннопром
Общество , Мировая экономика, ЕКАТЕРИНБУРГ, Михаил Мишустин, Иннопром
14:51 08.07.2025
 
Мишустин рассказал о переходе IT-компаний на российский софт

Мишустин: уход ряда иностранных IT-компаний ускорил переход на российский софт

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
© POOL
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Уход ряда иностранных IT-компаний ускорил переход на отечественный софт, уровень его использования в России в среднем уже достиг почти 50%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Уход ряда иностранных информационно-технологических компаний ускорил переход на собственный прикладной софт. Такая работа организована на базе, напомню, 36 индустриальных центров компетенций. Уровень использования отечественного программного обеспечения в среднем уже достиг почти 50%. Что означает более чем двукратный рост по отношению к показателям досанкционного, я бы так сказал, периода", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопрома".
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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