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Мишустин рассказал о переходе IT-компаний на российский софт

Мишустин рассказал о переходе IT-компаний на российский софт - 08.07.2025, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о переходе IT-компаний на российский софт

Уход ряда иностранных IT-компаний ускорил переход на отечественный софт, уровень его использования в России в среднем уже достиг почти 50%, заявил... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T14:51+0300

2025-07-08T14:51+0300

2025-07-08T14:51+0300

общество

мировая экономика

екатеринбург

михаил мишустин

иннопром

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Уход ряда иностранных IT-компаний ускорил переход на отечественный софт, уровень его использования в России в среднем уже достиг почти 50%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Уход ряда иностранных информационно-технологических компаний ускорил переход на собственный прикладной софт. Такая работа организована на базе, напомню, 36 индустриальных центров компетенций. Уровень использования отечественного программного обеспечения в среднем уже достиг почти 50%. Что означает более чем двукратный рост по отношению к показателям досанкционного, я бы так сказал, периода", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопрома". Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.

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общество , мировая экономика, екатеринбург, михаил мишустин, иннопром