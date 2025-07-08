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Россия готова к сотрудничеству с партнерами из дружественных стран
Россия готова к сотрудничеству с партнерами из дружественных стран - 08.07.2025, ПРАЙМ
Россия готова к сотрудничеству с партнерами из дружественных стран
Россия готова к совместной работе с партнерами из дружественных стран, приветствует взаимные инвестиции в высокотехнологичные сферы, заявил премьер-министр РФ... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T14:58+0300
2025-07-08T14:58+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Россия готова к совместной работе с партнерами из дружественных стран, приветствует взаимные инвестиции в высокотехнологичные сферы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы готовы к совместной работе с нашими партнерами из дружественных стран. Россия здесь приветствует взаимные инвестиции, и в первую очередь, инвестиции в высокотехнологичные сферы", - сказал Мишустин на пленарном заседании стратегической сессии "Иннопром-2025". Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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общество , екатеринбург, михаил мишустин, иннопром
Экономика, Общество , ЕКАТЕРИНБУРГ, Михаил Мишустин, Иннопром
Россия готова к сотрудничеству с партнерами из дружественных стран
Мишустин: Россия готова к совместной работе с партнерами из дружественных стран
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Россия готова к совместной работе с партнерами из дружественных стран, приветствует взаимные инвестиции в высокотехнологичные сферы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы готовы к совместной работе с нашими партнерами из дружественных стран. Россия здесь приветствует взаимные инвестиции, и в первую очередь, инвестиции в высокотехнологичные сферы", - сказал Мишустин на пленарном заседании стратегической сессии "Иннопром-2025".
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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