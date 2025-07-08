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Мишустин рассказал о сроках сертификации поезда для ВСМ Москва – Петербург
Мишустин рассказал о сроках сертификации поезда для ВСМ Москва – Петербург - 08.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о сроках сертификации поезда для ВСМ Москва – Петербург
Поезд для первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург должен выйти на сертификацию и тестовые испытания в течение | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T16:36+0300
2025-07-08T16:36+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Поезд для первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург должен выйти на сертификацию и тестовые испытания в течение ближайших двух лет, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Выступая на пленарной сессии "Иннопром" в Екатеринбурге, он напомнил, что полноценное движение по ВСМ должно быть открыто в 2028 году. "Мы сейчас во время обхода (выставки - ред.) вновь посмотрели, как будут выглядеть локомотив и вагоны. Ожидаем скорое создание реального прототипа. На этап сертификации и тестовых испытаний необходимо выйти в течение ближайших двух лет", - сказал Мишустин. Завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара") планирует завершить строительство производства для поездов ВСМ до конца 2026 года. Начало сборки первого образца поезда запланировано на 2026 год. В 2027 году поезд для ВСМ должен быть готов, а на 2028 год запланировано получение сертификата соответствия. Как сообщал ранее во вторник гендиректор группы "Синара" Виктор Леш, работа над поездом для ВСМ идет согласно графику. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.
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общество , москва, санкт-петербург, екатеринбург, михаил мишустин, "синара"
Общество , МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕКАТЕРИНБУРГ, Михаил Мишустин, "Синара"
Мишустин рассказал о сроках сертификации поезда для ВСМ Москва – Петербург
Мишустин: поезд ВСМ должен выйти на сертификацию в ближайшие два года
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Поезд для первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург должен выйти на сертификацию и тестовые испытания в течение ближайших двух лет, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Выступая на пленарной сессии "Иннопром" в Екатеринбурге, он напомнил, что полноценное движение по ВСМ должно быть открыто в 2028 году.
"Мы сейчас во время обхода (выставки - ред.) вновь посмотрели, как будут выглядеть локомотив и вагоны. Ожидаем скорое создание реального прототипа. На этап сертификации и тестовых испытаний необходимо выйти в течение ближайших двух лет", - сказал Мишустин.
Завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара") планирует завершить строительство производства для поездов ВСМ до конца 2026 года. Начало сборки первого образца поезда запланировано на 2026 год. В 2027 году поезд для ВСМ должен быть готов, а на 2028 год запланировано получение сертификата соответствия. Как сообщал ранее во вторник гендиректор группы "Синара" Виктор Леш, работа над поездом для ВСМ идет согласно графику.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.
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