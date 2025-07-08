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Нефть дешевеет после роста на 3%

Нефть дешевеет после роста на 3% - 08.07.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет после роста на 3%

Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются после роста примерно на 3% по итогам предыдущего дня, следует из данных торгов. | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T08:48+0300

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2025-07-08T08:48+0300

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются после роста примерно на 3% по итогам предыдущего дня, следует из данных торгов. По состоянию на 8.38 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,23%, до 69,42 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,31%, до 67,72 доллара. По итогам предыдущего торгового дня нефть марки Brent подорожала на 2,69%, марки WTI - на 2,85%. На динамику котировок могли повлиять новости относительно увеличения восемью странами ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) предельного уровня добычи нефти в августе сразу на 548 тысяч баррелей в сутки. "Несмотря на сезонные факторы, спрос на данный момент остается стабильным. Остается открытым вопрос, сможет ли в будущем спрос на нефть поддерживать потребление более высоких, чем ожидалось, объемов поставок со стороны ОПЕК+", - сказал агентству Рейтер старший аналитик LSEG Oil Research Эмрил Джамиль (Emril Jamil).

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саудовская аравия

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саудовская аравия, ирак, оаэ, опек, рынок, торги, нефть