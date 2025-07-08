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Саудиты пошли ва-банк: куда летит рынок нефти - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Саудиты пошли ва-банк: куда летит рынок нефти
Саудиты пошли ва-банк: куда летит рынок нефти - 08.07.2025, ПРАЙМ
Саудиты пошли ва-банк: куда летит рынок нефти
В начале июля восемь стран ОПЕК+ договорились об увеличении квоты на добычу нефти в августе агрессивнее, чем ожидалось, — на 548 тысяч баррелей в сутки. Таким... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T11:56+0300
2025-07-08T11:56+0300
мнения аналитиков
нефть
сша
саудовская аравия
опек
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. В начале июля восемь стран ОПЕК+ договорились об увеличении квоты на добычу нефти в августе агрессивнее, чем ожидалось, — на 548 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, большая часть плана сворачивания ограничений добычи на 2,2 млн баррелей в сутки выполнена — по итогам августа квота вырастет на 1,92 млн баррелей в сутки в сравнении с мартом 2025 года.Если картель пойдет на аналогичное увеличение добычи в сентябре, то производство будет восстановлено не только до запланированных 2,2 млн баррелей в сутки, но и дополнительно увеличится на 300 тысяч баррелей в день. Несмотря на расширение квот, Саудовская Аравия пошла на подъем цены на свой флагманский сорт Arab Light для покупателей из Азии на 1 доллар за баррель, до 2,2 долларов — максимума последних четырех месяцев. Цены на все сорта нефти для Северо-Западной Европы и Средиземноморья были повышены на 1,4 доллара за баррель. Такой шаг, по всей видимости, основан на уверенности в высоком летнем спросе на топливо. Рынок отреагировал на решение альянса довольно умеренно — 6 июля Brent скорректировался в цене лишь на 0,76%, а в понедельник дорожает на 0,7%, торгуясь выше 68 долларов за баррель. По-видимому, негатив сглаживает прогресс в торговых переговорах между США и рядом ключевых партнеров, а также снижение буровой активности в США (количество нефтяных установок в стране сокращается десять недель подряд). Однако в среднесрочной перспективе увеличение предложения "черного золота" на рынке все же отразится, скорее всего, в возвращении цены на Brent ниже 65 долларов за баррель. Автор - Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"
https://1prime.ru/20250707/opek-859240707.html
сша
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Владимир Брагин
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Владимир Брагин
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/17/842551749_0:0:853:854_100x100_80_0_0_197358c00607eb6a123919fe30a44139.jpg
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
мнения аналитиков, нефть, сша, саудовская аравия, опек
Мнения аналитиков, Нефть, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОПЕК
11:56 08.07.2025
 
Саудиты пошли ва-банк: куда летит рынок нефти

Аналитик Брагин: рост добычи ОПЕК+ совпал с ростом цен, и рынок это переваривает

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Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал»
Владимир Брагин
директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"
Все материалы
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. В начале июля восемь стран ОПЕК+ договорились об увеличении квоты на добычу нефти в августе агрессивнее, чем ожидалось, — на 548 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, большая часть плана сворачивания ограничений добычи на 2,2 млн баррелей в сутки выполнена — по итогам августа квота вырастет на 1,92 млн баррелей в сутки в сравнении с мартом 2025 года.
Если картель пойдет на аналогичное увеличение добычи в сентябре, то производство будет восстановлено не только до запланированных 2,2 млн баррелей в сутки, но и дополнительно увеличится на 300 тысяч баррелей в день.
Несмотря на расширение квот, Саудовская Аравия пошла на подъем цены на свой флагманский сорт Arab Light для покупателей из Азии на 1 доллар за баррель, до 2,2 долларов — максимума последних четырех месяцев. Цены на все сорта нефти для Северо-Западной Европы и Средиземноморья были повышены на 1,4 доллара за баррель.
Нефть, добыча
Reuters: ОПЕК+ может увеличить добычу нефти еще на 550 тыс баррелей в сутки
Вчера, 11:46
Такой шаг, по всей видимости, основан на уверенности в высоком летнем спросе на топливо. Рынок отреагировал на решение альянса довольно умеренно — 6 июля Brent скорректировался в цене лишь на 0,76%, а в понедельник дорожает на 0,7%, торгуясь выше 68 долларов за баррель.
По-видимому, негатив сглаживает прогресс в торговых переговорах между США и рядом ключевых партнеров, а также снижение буровой активности в США (количество нефтяных установок в стране сокращается десять недель подряд). Однако в среднесрочной перспективе увеличение предложения "черного золота" на рынке все же отразится, скорее всего, в возвращении цены на Brent ниже 65 долларов за баррель.
Автор - Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"

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