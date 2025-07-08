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Посол Китая в России рассказал о проекте газопровода "Сила Сибири"
Посол Китая в России рассказал о проекте газопровода "Сила Сибири" - 08.07.2025, ПРАЙМ
Посол Китая в России рассказал о проекте газопровода "Сила Сибири"
Газопровод "Сила Сибири" достигнет проектной мощности до конца текущего года, подтвердил в интервью РИА Новости посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T07:01+0300
2025-07-08T07:01+0300
2025-07-08T07:01+0300
общество
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рф
сила сибири
газопровод "сила сибири"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Газопровод "Сила Сибири" достигнет проектной мощности до конца текущего года, подтвердил в интервью РИА Новости посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй в ходе 9 российско-китайской ЭКСПО в Екатеринбурге.
"Сотрудничество Китая и России в газовой сфере развивается успешно. За период январь-май 2025 года импорт трубопроводного газа из России в Китай составил 16,14 миллиарда кубометров, что на 29,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Проект восточного маршрута газопровода "Сила Сибири" функционирует стабильно и достигнет проектной мощности до конца текущего года", - сказал он.
"В настоящее время компетентные ведомства двух стран ведут переговоры по проекту газопровода "Сила Сибири-2", - добавил посол.
Девятое российско-китайское ЭКСПО в понедельник открылось в Екатеринбурге. Выставка в этом году проходит с 7 по 10 июля.
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общество , екатеринбург, китай, рф, сила сибири, газопровод "сила сибири"
Общество , ЕКАТЕРИНБУРГ, КИТАЙ, РФ, Сила Сибири, Газопровод "Сила Сибири"
Посол Китая в России рассказал о проекте газопровода "Сила Сибири"
Посол КНР в России: газопровод "Сила Сибири" достигнет проектной мощности до конца года
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Газопровод "Сила Сибири" достигнет проектной мощности до конца текущего года, подтвердил в интервью РИА Новости посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй в ходе 9 российско-китайской ЭКСПО в Екатеринбурге.
"Сотрудничество Китая и России в газовой сфере развивается успешно. За период январь-май 2025 года импорт трубопроводного газа из России в Китай составил 16,14 миллиарда кубометров, что на 29,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Проект восточного маршрута газопровода "Сила Сибири" функционирует стабильно и достигнет проектной мощности до конца текущего года", - сказал он.
"В настоящее время компетентные ведомства двух стран ведут переговоры по проекту газопровода "Сила Сибири-2", - добавил посол.
Девятое российско-китайское ЭКСПО в понедельник открылось в Екатеринбурге. Выставка в этом году проходит с 7 по 10 июля.