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В России снизилось производство коньячной продукции

В России снизилось производство коньячной продукции - 08.07.2025, ПРАЙМ

В России снизилось производство коньячной продукции

Объем производства коньячной продукции в России в январе-июне 2025 года снизился на 17% - до 3,452 миллиона декалитров по сравнению с аналогичным периодом... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T08:08+0300

2025-07-08T08:08+0300

2025-07-08T08:08+0300

экономика

россия

коньяк

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Объем производства коньячной продукции в России в январе-июне 2025 года снизился на 17% - до 3,452 миллиона декалитров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выпуск водки сократился на 10,9% - до 31,38 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. Ликеро-водочных изделий было выпущено 8,049 миллиона декалитров, на 0,5% меньше, чем голом ранее. Всего за первое полугодие 2025 года, по данным службы, общий объем производства алкоголя крепостью свыше 9% составил 46,828 миллиона декалитров, что на 9,5% меньше по сравнению с прошлым годом. Производство слабоалкогольной продукции, в том числе готовых коктейлей, упало на 91,6% - до 725,4 тысячи декалитров. Вместе с тем виноградного вина произвели на 12,4% больше - 17,663 миллиона декалитров. Также рост отмечается и в категории игристых вин, там выпуск продукции увеличился на 18,5% - до 7,203 миллиона декалитров по сравнению с первым полугодием 2024 года.

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россия, коньяк