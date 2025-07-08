https://1prime.ru/20250708/toplivo-859295751.html

Петербургская биржа отметила повышенный спрос на топливо

Петербургская биржа отметила повышенный спрос на топливо - 08.07.2025, ПРАЙМ

Петербургская биржа отметила повышенный спрос на топливо

Петербургская биржа отмечает повышенный спрос на нефтепродукты, но не видит критического дисбаланса в объемах потребления и предложения на торгах топливом,... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T16:26+0300

2025-07-08T16:26+0300

2025-07-08T16:26+0300

энергетика

общество

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/img/76525/87/765258759_0:26:500:307_1920x0_80_0_0_a2db7d1f8844dbabbbb230c5696afcac.jpg

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Петербургская биржа отмечает повышенный спрос на нефтепродукты, но не видит критического дисбаланса в объемах потребления и предложения на торгах топливом, сообщил журналистам старший вице-президент биржи Антон Карпов в ходе пресс-конференции во вторник. "Лето - это всегда сезон повышенного спроса в связи с тем, что много движения на личном транспорте. Это является одним из фундаментальных факторов, который оказывает влияние на цены", - сказал он. Карпов добавил, что на цены оказывают влияние и запланированные ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, "поскольку определенные объемы топлива выпадают из оборота". "Надеемся, что пройдем сезон спокойно... У нас есть такой фактор - доступность товара и неудовлетворенный спрос. Он присутствует, но ничего критического не наблюдаем за последнее время", - заключил топ-менеджер. Традиционно весна и лето в России сопровождаются повышенным спросом на топливо, когда начинается период посевной, а также в целом растут автомобильные перевозки, в том числе в связи с началом сезона отпусков. Минэнерго РФ не рассматривает полный запрет экспорта топлива за рубеж, сейчас такой необходимости нет, а колебания цен носят сезонный характер, заявили в понедельник РИА Новости в министерстве. При этом мера может быть рассмотрена правительством в случае соответствующей инициативы со стороны участников рынка, добавили там. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

https://1prime.ru/20250707/toplivo-859239880.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , еаэс