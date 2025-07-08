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В России в июне подорожала аренда однокомнатных квартир

В России в июне подорожала аренда однокомнатных квартир - 08.07.2025, ПРАЙМ

В России в июне подорожала аренда однокомнатных квартир

Стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в крупных российских городах выросла за июнь примерно на 1% - до 28,9 тысячи рублей в месяц, подсчитали в... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T13:15+0300

2025-07-08T13:15+0300

2025-07-08T13:15+0300

экономика

циан

недвижимость

бизнес

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в крупных российских городах выросла за июнь примерно на 1% - до 28,9 тысячи рублей в месяц, подсчитали в "Циане". По данным компании, проанализировавшей ставки аренды однокомнатных квартир в городах с населением более 500 тысяч человек, аренда за год подорожала примерно на 10%, а за последние полгода - на 0,7%. "На рынке долгосрочной аренды начался высокий сезон. Темпы роста цен пока заметно ниже прошлогодних. К концу первой недели июля относительно майских минимумов аренда подорожала на 2,7% (против роста на 4,1% год назад)", - говорится в сообщении. Как добавляется в нем, по итогам текущего года "Циан" прогнозирует более сдержанные темпы роста ставок аренды (на 13-15%) в сравнении с 2024-м, что связано с общим замедлением экономики и охлаждением рынка труда.

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циан, недвижимость, бизнес