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"Уже невозможно". На Украине рассказали о главной причине краха мобилизации
"Уже невозможно". На Украине рассказали о главной причине краха мобилизации - 08.07.2025, ПРАЙМ
"Уже невозможно". На Украине рассказали о главной причине краха мобилизации
Мобилизация на Украине терпит неудачу, потому что украинцы не готовы становиться убийцами. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T17:43+0300
2025-07-08T17:43+0300
2025-07-08T17:43+0300
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МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Мобилизация на Украине терпит неудачу, потому что украинцы не готовы становиться убийцами. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.“Сегодня уже невозможно функционирование людей на передовой, на линии мясорубки, в рамках текущей системы мобилизации, ТЦК и военкомов. Эти люди не могут в своем абсолютном большинстве обеспечить паритетное боестолкновение. <…> У них нет установки, что они должны стать убийцами”, – сказал он в эфире своего YouTube-канала.Соскин считает, что для предотвращения пополнения рядов ВСУ немотивированными солдатами необходимо отменить антиконституционные нормы, касающиеся мобилизации.С 18 мая 2024 года в стране была усилена мобилизация. Соответствующий закон предусматривает ограничение прав, запрет на управление автомобилями за неявку в военкомат, ограничение консульских услуг для военнообязанных украинских граждан за границей и отмену демобилизации для уже призванных. Данные меры были приняты на фоне неудач ВСУ на фронте, в частности, поражений на Авдеевском и Марьинском направлениях.
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общество , украина, олег соскин, всу
Спецоперация на Украине, Общество , УКРАИНА, Олег Соскин, ВСУ
"Уже невозможно". На Украине рассказали о главной причине краха мобилизации
Соскин: мобилизация на Украине терпит неудачу из-за нежелания граждан становиться убийцами
МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Мобилизация на Украине терпит неудачу, потому что украинцы не готовы становиться убийцами. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
“Сегодня уже невозможно функционирование людей на передовой, на линии мясорубки, в рамках текущей системы мобилизации, ТЦК и военкомов. Эти люди не могут в своем абсолютном большинстве обеспечить паритетное боестолкновение. <…> У них нет установки, что они должны стать убийцами”, – сказал он в эфире своего YouTube-канала
.
Соскин считает, что для предотвращения пополнения рядов ВСУ немотивированными солдатами необходимо отменить антиконституционные нормы, касающиеся мобилизации.
С 18 мая 2024 года в стране была усилена мобилизация. Соответствующий закон предусматривает ограничение прав, запрет на управление автомобилями за неявку в военкомат, ограничение консульских услуг для военнообязанных украинских граждан за границей и отмену демобилизации для уже призванных. Данные меры были приняты на фоне неудач ВСУ на фронте, в частности, поражений на Авдеевском и Марьинском направлениях.
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