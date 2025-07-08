https://1prime.ru/20250708/ukraina-859299237.html

"Уже невозможно". На Украине рассказали о главной причине краха мобилизации

"Уже невозможно". На Украине рассказали о главной причине краха мобилизации - 08.07.2025, ПРАЙМ

"Уже невозможно". На Украине рассказали о главной причине краха мобилизации

Мобилизация на Украине терпит неудачу, потому что украинцы не готовы становиться убийцами. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T17:43+0300

2025-07-08T17:43+0300

2025-07-08T17:43+0300

спецоперация на украине

общество

украина

олег соскин

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Мобилизация на Украине терпит неудачу, потому что украинцы не готовы становиться убийцами. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.“Сегодня уже невозможно функционирование людей на передовой, на линии мясорубки, в рамках текущей системы мобилизации, ТЦК и военкомов. Эти люди не могут в своем абсолютном большинстве обеспечить паритетное боестолкновение. <…> У них нет установки, что они должны стать убийцами”, – сказал он в эфире своего YouTube-канала.Соскин считает, что для предотвращения пополнения рядов ВСУ немотивированными солдатами необходимо отменить антиконституционные нормы, касающиеся мобилизации.С 18 мая 2024 года в стране была усилена мобилизация. Соответствующий закон предусматривает ограничение прав, запрет на управление автомобилями за неявку в военкомат, ограничение консульских услуг для военнообязанных украинских граждан за границей и отмену демобилизации для уже призванных. Данные меры были приняты на фоне неудач ВСУ на фронте, в частности, поражений на Авдеевском и Марьинском направлениях.

https://1prime.ru/20250708/vsu-859298811.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, олег соскин, всу