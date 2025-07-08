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Россия стала лидером по импорту капусты из Узбекистана
Россия стала лидером по импорту капусты из Узбекистана - 08.07.2025, ПРАЙМ
Россия стала лидером по импорту капусты из Узбекистана
Узбекистан в январе-мае 2025 года снизил экспорт свежей капусты на 22,6% в годовом выражении, до 122,9 тысячи тонн, главным импортером остается Россия, куда... | 08.07.2025, ПРАЙМ
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ТАШКЕНТ, 8 июл – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-мае 2025 года снизил экспорт свежей капусты на 22,6% в годовом выражении, до 122,9 тысячи тонн, главным импортером остается Россия, куда было поставлено 69,7% всего экспорта капусты республики, свидетельствуют данные национального комитета по статистике Узбекистана. "В январе-мае 2025 года Узбекистан экспортировал 122,9 тысячи тонн капусты на сумму 46,8 миллиона долларов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статкомитета. Ранее ведомство сообщало, что в январе-мае 2024 года поставки узбекистанской капусты на внешние рынки составили 158,8 тысячи тонн. Таким образом, экспорт за 5 месяцев текущего года снизился на 22,6% в годовом выражении. По данным ведомства, среди стран-импортеров узбекистанской капусты первое место занимает Россия – с поставками в 85,7 тысячи тонн, или 69,7% от всего экспорта из республики. Динамика поставок не раскрывается. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан (23,4 тысячи тонн) и Киргизия (7 тысяч тонн). Согласно опубликованным ранее данным статведомства, в первом квартале текущего года среди стран-импортеров узбекистанской капусты Россия также занимала первое место с поставками в 34,6 тысячи тонн, или 62,3% от всего экспорта из республики.
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общество , мировая экономика, узбекистан, казахстан, киргизия
Общество , Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ
Россия стала лидером по импорту капусты из Узбекистана
Россия стала лидером по импорту капусты из Узбекистана в январе-мае
ТАШКЕНТ, 8 июл – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-мае 2025 года снизил экспорт свежей капусты на 22,6% в годовом выражении, до 122,9 тысячи тонн, главным импортером остается Россия, куда было поставлено 69,7% всего экспорта капусты республики, свидетельствуют данные национального комитета по статистике Узбекистана.
"В январе-мае 2025 года Узбекистан экспортировал 122,9 тысячи тонн капусты на сумму 46,8 миллиона долларов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статкомитета.
Ранее ведомство сообщало, что в январе-мае 2024 года поставки узбекистанской капусты на внешние рынки составили 158,8 тысячи тонн. Таким образом, экспорт за 5 месяцев текущего года снизился на 22,6% в годовом выражении.
По данным ведомства, среди стран-импортеров узбекистанской капусты первое место занимает Россия – с поставками в 85,7 тысячи тонн, или 69,7% от всего экспорта из республики. Динамика поставок не раскрывается.
В тройку основных покупателей также вошли Казахстан (23,4 тысячи тонн) и Киргизия (7 тысяч тонн).
Согласно опубликованным ранее данным статведомства, в первом квартале текущего года среди стран-импортеров узбекистанской капусты Россия также занимала первое место с поставками в 34,6 тысячи тонн, или 62,3% от всего экспорта из республики.
Россия стала лидером по импорту лимонов из Узбекистана