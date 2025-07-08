https://1prime.ru/20250708/vsu-859298811.html
"Мертвая зона". В ВСУ встревожены из-за ситуации под Константиновкой
"Мертвая зона". В ВСУ встревожены из-за ситуации под Константиновкой - 08.07.2025, ПРАЙМ
"Мертвая зона". В ВСУ встревожены из-за ситуации под Константиновкой
Российская армия создала крайне тяжелые условия для украинских военных в Константиновке, отрезав пути снабжения и пресекая любые перемещения с помощью БПЛА,... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T17:28+0300
2025-07-08T17:28+0300
2025-07-08T17:28+0300
спецоперация на украине
общество
всу
денис пушилин
new york times
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853376821_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_dc2bef822cbf573b986a731694e9d1c7.jpg
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Российская армия создала крайне тяжелые условия для украинских военных в Константиновке, отрезав пути снабжения и пресекая любые перемещения с помощью БПЛА, сообщает издание New York Times."Российские силы создали огневой мешок шириной в десять километров вокруг Константиновки. Каждое движение украинских боевиков отслеживается и пресекается беспилотниками <…> Провести ротацию и эвакуацию раненных невозможно уже несколько недель", — сказано в статье.Кроме того, бойцы ВСУ сообщили о высокой плотности и точности огня на всей территории огневого мешка. Они отметили, что снабжение украинских войск под Константиновкой стало серьезно затруднено."Каждые 10-20 минут они (российские военные. — Прим. ред.) бьют по тылу и снабжению. В пределах 15 километров от линии фронта создана мертвая зона", — рассказал газете один из украинских военных.В конце июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска приближаются к городу. Он подчеркнул, что Константиновка стала ключевым пунктом для ВСУ в плане обеспечения Краматорско-Славянской группировки.
https://1prime.ru/20250708/ssha-859298681.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853376821_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_dad56ec31b1941ec2eb54da27e4aff40.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , всу, денис пушилин, new york times
Спецоперация на Украине, Общество , ВСУ, Денис Пушилин, New York Times
"Мертвая зона". В ВСУ встревожены из-за ситуации под Константиновкой
NYT: ВС России создали "огневой мешок" для ВСУ под Константиновкой
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ.
Российская армия создала крайне тяжелые условия для украинских военных в Константиновке, отрезав пути снабжения и пресекая любые перемещения с помощью БПЛА, сообщает издание New York Times
.
"Российские силы создали огневой мешок шириной в десять километров вокруг Константиновки. Каждое движение украинских боевиков отслеживается и пресекается беспилотниками <…> Провести ротацию и эвакуацию раненных невозможно уже несколько недель", — сказано в статье.
Кроме того, бойцы ВСУ сообщили о высокой плотности и точности огня на всей территории огневого мешка. Они отметили, что снабжение украинских войск под Константиновкой стало серьезно затруднено.
"Каждые 10-20 минут они (российские военные. — Прим. ред.) бьют по тылу и снабжению. В пределах 15 километров от линии фронта создана мертвая зона", — рассказал газете один из украинских военных.
В конце июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска приближаются к городу. Он подчеркнул, что Константиновка стала ключевым пунктом для ВСУ в плане обеспечения Краматорско-Славянской группировки.
"Идет ко дну". Экс-аналитик ЦРУ сделал мрачное заявление по Украине