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"Мертвая зона". В ВСУ встревожены из-за ситуации под Константиновкой - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Мертвая зона". В ВСУ встревожены из-за ситуации под Константиновкой
"Мертвая зона". В ВСУ встревожены из-за ситуации под Константиновкой - 08.07.2025, ПРАЙМ
"Мертвая зона". В ВСУ встревожены из-за ситуации под Константиновкой
Российская армия создала крайне тяжелые условия для украинских военных в Константиновке, отрезав пути снабжения и пресекая любые перемещения с помощью БПЛА,... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T17:28+0300
2025-07-08T17:28+0300
спецоперация на украине
общество
всу
денис пушилин
new york times
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Российская армия создала крайне тяжелые условия для украинских военных в Константиновке, отрезав пути снабжения и пресекая любые перемещения с помощью БПЛА, сообщает издание New York Times."Российские силы создали огневой мешок шириной в десять километров вокруг Константиновки. Каждое движение украинских боевиков отслеживается и пресекается беспилотниками &lt;…&gt; Провести ротацию и эвакуацию раненных невозможно уже несколько недель", — сказано в статье.Кроме того, бойцы ВСУ сообщили о высокой плотности и точности огня на всей территории огневого мешка. Они отметили, что снабжение украинских войск под Константиновкой стало серьезно затруднено."Каждые 10-20 минут они (российские военные. — Прим. ред.) бьют по тылу и снабжению. В пределах 15 километров от линии фронта создана мертвая зона", — рассказал газете один из украинских военных.В конце июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска приближаются к городу. Он подчеркнул, что Константиновка стала ключевым пунктом для ВСУ в плане обеспечения Краматорско-Славянской группировки.
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общество , всу, денис пушилин, new york times
Спецоперация на Украине, Общество , ВСУ, Денис Пушилин, New York Times
17:28 08.07.2025
 
"Мертвая зона". В ВСУ встревожены из-за ситуации под Константиновкой

NYT: ВС России создали "огневой мешок" для ВСУ под Константиновкой

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Российская армия создала крайне тяжелые условия для украинских военных в Константиновке, отрезав пути снабжения и пресекая любые перемещения с помощью БПЛА, сообщает издание New York Times.
"Российские силы создали огневой мешок шириной в десять километров вокруг Константиновки. Каждое движение украинских боевиков отслеживается и пресекается беспилотниками <…> Провести ротацию и эвакуацию раненных невозможно уже несколько недель", — сказано в статье.
Кроме того, бойцы ВСУ сообщили о высокой плотности и точности огня на всей территории огневого мешка. Они отметили, что снабжение украинских войск под Константиновкой стало серьезно затруднено.
"Каждые 10-20 минут они (российские военные. — Прим. ред.) бьют по тылу и снабжению. В пределах 15 километров от линии фронта создана мертвая зона", — рассказал газете один из украинских военных.
В конце июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска приближаются к городу. Он подчеркнул, что Константиновка стала ключевым пунктом для ВСУ в плане обеспечения Краматорско-Славянской группировки.
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