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"Мертвая зона". В ВСУ встревожены из-за ситуации под Константиновкой

"Мертвая зона". В ВСУ встревожены из-за ситуации под Константиновкой - 08.07.2025, ПРАЙМ

"Мертвая зона". В ВСУ встревожены из-за ситуации под Константиновкой

Российская армия создала крайне тяжелые условия для украинских военных в Константиновке, отрезав пути снабжения и пресекая любые перемещения с помощью БПЛА,... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T17:28+0300

2025-07-08T17:28+0300

2025-07-08T17:28+0300

спецоперация на украине

общество

всу

денис пушилин

new york times

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Российская армия создала крайне тяжелые условия для украинских военных в Константиновке, отрезав пути снабжения и пресекая любые перемещения с помощью БПЛА, сообщает издание New York Times."Российские силы создали огневой мешок шириной в десять километров вокруг Константиновки. Каждое движение украинских боевиков отслеживается и пресекается беспилотниками <…> Провести ротацию и эвакуацию раненных невозможно уже несколько недель", — сказано в статье.Кроме того, бойцы ВСУ сообщили о высокой плотности и точности огня на всей территории огневого мешка. Они отметили, что снабжение украинских войск под Константиновкой стало серьезно затруднено."Каждые 10-20 минут они (российские военные. — Прим. ред.) бьют по тылу и снабжению. В пределах 15 километров от линии фронта создана мертвая зона", — рассказал газете один из украинских военных.В конце июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска приближаются к городу. Он подчеркнул, что Константиновка стала ключевым пунктом для ВСУ в плане обеспечения Краматорско-Славянской группировки.

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общество , всу, денис пушилин, new york times