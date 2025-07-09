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Эксперты отметили снижение цен на подержанные автомобили в России

Эксперты отметили снижение цен на подержанные автомобили в России - 09.07.2025, ПРАЙМ

Эксперты отметили снижение цен на подержанные автомобили в России

В июне 2025 года средняя стоимость подержанных автомобилей в России продолжила снижение. По данным Авто.ру Оценка, и бюджетные, и премиальные авто дешевеют как... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T08:00+0300

2025-07-09T08:00+0300

2025-07-09T08:00+0300

эксклюзив

авто

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. В июне 2025 года средняя стоимость подержанных автомобилей в России продолжила снижение. По данным Авто.ру Оценка, и бюджетные, и премиальные авто дешевеют как к прошлому месяцу, так и к июню 2024 года. Наиболее заметно, более 6% за год, снижаются цены у большинства иностранных брендов. В то же время средняя цена машин китайских марок в среднем держится около 2 миллионов рублей, хотя и здесь рост предложения приводит к корректировке ценников.В июне 2025 года средняя цена подержанных автомобилей не старше 15 лет в России снизилась в большинстве сегментов. Автомобили российских марок подешевели на 1% за месяц, а в годовом выражении потеряли 2,3%, опустившись до отметки 698 тыс. рублей. Европа, Япония и Корея заметно снижаются в годовом выражении: средний ценник составил 2,34 млн руб. (-1% за месяц, -6,4% за год). Китайские машины показали меньшие потери — минус 3% за год до 2,17 млн рублей. Автомобили с пробегом американских марок демонстрируют наибольшее снижение: минус 2% за месяц и 9% за год, до 1,3 млн рублей.Среди причин снижения цен можно выделить избыток предложения на фоне сдержанного спроса со стороны покупателей, обусловленного завышенными ожиданиями по цене продажи у частных продавцов и высокими ставками по автокредитам.География снижения охватывает практически всю страну. Резче всего в прошлом месяце цены ушли вниз в Республике Адыгея, Калининградской и Ярославской областях, а также Алтайском крае (от -2,7% до -8% за месяц). В Московском регионе падение — более 2% (до 2,78 млн рублей), в Петербурге — минус 1,5% (до 2,13 млн рублей). Даже в традиционно стабильных по ликвидности регионах юга и Поволжья темпы снижения ускорились: в целом за полугодие во многих регионах уменьшение средней цены достигло 5–10%.В разрезе отдельных моделей, наиболее существенно за июнь снизилась средняя стоимость тех, которые пользуются спросом в такси и у частных покупателей. Цена Kia Rio, Hyundai Solaris, VW Polo, Sandero, Logan — просела на величину от 7 до 12%, а по отдельным поколениям и больше. Ещё достаточно свежие Exeed LX, Geely Tugella, Exeed VX, Geely Monjaro и Haval F7 потеряли в июне 10–16% относительно майских значений средней стоимости.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, авто