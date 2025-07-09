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В России снизилась средняя цена нового легкового авто - 09.07.2025, ПРАЙМ
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В России снизилась средняя цена нового легкового авто
В России снизилась средняя цена нового легкового авто - 09.07.2025, ПРАЙМ
В России снизилась средняя цена нового легкового авто
Средняя цена нового легкового автомобиля в РФ по итогам первого полугодия 2025 года снизилась на 7% в годовом выражении и составила 3,12 миллиона рублей, это... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T12:15+0300
2025-07-09T12:15+0300
роад
авто
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Средняя цена нового легкового автомобиля в РФ по итогам первого полугодия 2025 года снизилась на 7% в годовом выражении и составила 3,12 миллиона рублей, это первое снижение в указанном периоде за 10 лет, следует из презентации ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). Так, согласно данным презентации, в середине и в конце 2024 года средняя цена новых легковушек в России находилась на уровне 3,35 миллиона рублей. В последние 10 лет ежегодно этот показатель только поднимался. В РОАД уточнили, что за последние полгода различные акции и скидки на покупку новых машин вводили как китайские автопроизводители, в том числе Haval, который собирается в России, так и отечественные. Несмотря на это, продажи новых легковушек, LCV и пикапов за полгода, по оценке ассоциации, показали снижение на 27% в годовом выражении и составили 569,13 тысячи штук. По итогам 2025 года РОАД в базовом прогнозе ожидает снижения продаж вышеуказанных сегментов автомобилей на 23% - до 1,3 миллиона единиц.
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роад, авто
РОАД, Авто
12:15 09.07.2025
 
В России снизилась средняя цена нового легкового авто

РОАД: средняя цена нового автомобиля в России за полгода снизилась на 7%

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПокупка автомобиля
Покупка автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Средняя цена нового легкового автомобиля в РФ по итогам первого полугодия 2025 года снизилась на 7% в годовом выражении и составила 3,12 миллиона рублей, это первое снижение в указанном периоде за 10 лет, следует из презентации ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).
Так, согласно данным презентации, в середине и в конце 2024 года средняя цена новых легковушек в России находилась на уровне 3,35 миллиона рублей. В последние 10 лет ежегодно этот показатель только поднимался.
В РОАД уточнили, что за последние полгода различные акции и скидки на покупку новых машин вводили как китайские автопроизводители, в том числе Haval, который собирается в России, так и отечественные.
Несмотря на это, продажи новых легковушек, LCV и пикапов за полгода, по оценке ассоциации, показали снижение на 27% в годовом выражении и составили 569,13 тысячи штук.
По итогам 2025 года РОАД в базовом прогнозе ожидает снижения продаж вышеуказанных сегментов автомобилей на 23% - до 1,3 миллиона единиц.
Полиция - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
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