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Продажи автомобилей "Москвич" в России в I полугодии снизились на 24% - 09.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250709/avtostat-859336302.html
Продажи автомобилей "Москвич" в России в I полугодии снизились на 24%
Продажи автомобилей "Москвич" в России в I полугодии снизились на 24% - 09.07.2025, ПРАЙМ
Продажи автомобилей "Москвич" в России в I полугодии снизились на 24%
Продажи автомобилей отечественного бренда "Москвич" в России в первом полугодии 2025 года снизились на 24% в годовом выражении и составили 7,4 тысячи штук,... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T17:23+0300
2025-07-09T17:23+0300
экономика
бизнес
авто
москвич
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Продажи автомобилей отечественного бренда "Москвич" в России в первом полугодии 2025 года снизились на 24% в годовом выражении и составили 7,4 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Что касается итогов продаж отечественного бренда в первом полугодии нынешнего года, то они составили 7,4 тысячи единиц. По сравнению с результатом января-июня 2024 это на 24% ниже", - говорится в сообщении. Более 80% от полугодового объема продаж занимает кроссовер "Москвич 3", более 10% – лифтбек "Москвич 6", а около 5% – электрокроссовер "Москвич 3е". При этом в июне было реализовано 1,1 тысячи новых "Москвичей", что на 4% больше, чем в том же месяце прошлого года. Из них более половины приходится на кроссовер "Москвич 3", треть на лифтбек "Москвич 6", и восьмая часть на электрический "Москвич 3е".
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бизнес, авто, москвич
Экономика, Бизнес, Авто, Москвич
17:23 09.07.2025
 
Продажи автомобилей "Москвич" в России в I полугодии снизились на 24%

"Автостат": продажи "Москвичей" в России в первом полугодии снизились на 24%

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМосковский автомобильный завод "Москвич" начал сборку автомобилей
Московский автомобильный завод Москвич начал сборку автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Продажи автомобилей отечественного бренда "Москвич" в России в первом полугодии 2025 года снизились на 24% в годовом выражении и составили 7,4 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"Что касается итогов продаж отечественного бренда в первом полугодии нынешнего года, то они составили 7,4 тысячи единиц. По сравнению с результатом января-июня 2024 это на 24% ниже", - говорится в сообщении.
Более 80% от полугодового объема продаж занимает кроссовер "Москвич 3", более 10% – лифтбек "Москвич 6", а около 5% – электрокроссовер "Москвич 3е".
При этом в июне было реализовано 1,1 тысячи новых "Москвичей", что на 4% больше, чем в том же месяце прошлого года. Из них более половины приходится на кроссовер "Москвич 3", треть на лифтбек "Москвич 6", и восьмая часть на электрический "Москвич 3е".
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
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ЭкономикаБизнесАвтоМосквич
 
 
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