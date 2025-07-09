https://1prime.ru/20250709/avtostat-859336302.html

Продажи автомобилей "Москвич" в России в I полугодии снизились на 24%

Продажи автомобилей "Москвич" в России в I полугодии снизились на 24% - 09.07.2025, ПРАЙМ

Продажи автомобилей "Москвич" в России в I полугодии снизились на 24%

Продажи автомобилей отечественного бренда "Москвич" в России в первом полугодии 2025 года снизились на 24% в годовом выражении и составили 7,4 тысячи штук,... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T17:23+0300

2025-07-09T17:23+0300

2025-07-09T17:23+0300

экономика

бизнес

авто

москвич

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Продажи автомобилей отечественного бренда "Москвич" в России в первом полугодии 2025 года снизились на 24% в годовом выражении и составили 7,4 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Что касается итогов продаж отечественного бренда в первом полугодии нынешнего года, то они составили 7,4 тысячи единиц. По сравнению с результатом января-июня 2024 это на 24% ниже", - говорится в сообщении. Более 80% от полугодового объема продаж занимает кроссовер "Москвич 3", более 10% – лифтбек "Москвич 6", а около 5% – электрокроссовер "Москвич 3е". При этом в июне было реализовано 1,1 тысячи новых "Москвичей", что на 4% больше, чем в том же месяце прошлого года. Из них более половины приходится на кроссовер "Москвич 3", треть на лифтбек "Москвич 6", и восьмая часть на электрический "Москвич 3е".

https://1prime.ru/20250707/avto-859253316.html

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бизнес, авто, москвич