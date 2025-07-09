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Средняя цена бензина в России с 30 июня по 7 июля выросла на 17 копеек

Средняя цена бензина в России с 30 июня по 7 июля выросла на 17 копеек - 09.07.2025, ПРАЙМ

Средняя цена бензина в России с 30 июня по 7 июля выросла на 17 копеек

Средняя розничная цена бензина в России с 30 июня по 7 июля выросла на 0,28%, или на 17 копеек, до 60,42 рубля за литр, а цена дизельного топлива снизилась на... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T19:15+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 30 июня по 7 июля выросла на 0,28%, или на 17 копеек, до 60,42 рубля за литр, а цена дизельного топлива снизилась на 0,01%, или на 1 копейку, до 71,48 рубля за литр, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата. Неделей ранее средняя цена бензина в рознице выросла на 0,2%, или на 12 копеек, до 60,25 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,07%, или на 5 копеек, до 71,49 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю стоимость Аи-92 выросла на 0,32% - до 57,22 рубля за литр, Аи-95 - на 0,26%, до 62,44 рубля. Литр Аи-98 подорожал на 0,05% - до 84,46 рубля. Общая инфляция в стране с 1 по 7 июля составила 0,79%. Рост цен на бензин за отчетный период был зафиксирован в 75 регионах страны. Сильнее всего он подорожал в Чукотском автономном округе - на 8,6%. Подешевел бензин в Ямало-Ненецком автономном округе - на 0,4%. В Москве и Санкт-Петербурге цены снизились на 0,3%. Российские власти рассматривают возможность в случае резкого роста цен ввести на август-сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж, который бы распространялся и на нефтяные компании, сообщил РИА Новости ранее в среду источник, знакомый с итогами совещания по нефтепродуктам у вице-премьера РФ Александра Новака. По словам источника, профильные ведомства технически готовы к запрету, но пока продолжат мониторить ситуацию. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

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