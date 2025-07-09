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Спрос на автомобили в России за первое полугодие снизился на 15%

Спрос на автомобили в России за первое полугодие снизился на 15% - 09.07.2025, ПРАЙМ

Спрос на автомобили в России за первое полугодие снизился на 15%

Спрос на автомобили в России за первое полугодие снизился на 15% при росте предложения на 18%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы автомобильного... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T08:23+0300

2025-07-09T08:23+0300

2025-07-09T08:23+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл - ПРАЙМ. Спрос на автомобили в России за первое полугодие снизился на 15% при росте предложения на 18%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы автомобильного портала "Дром". "Россияне за первое полугодие 2025 года приобрели на 15% меньше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Как подсчитали аналитики "Дрома", средняя стоимость купленных авто упала на 4% - до 1,9 миллиона рублей. При этом рост полугодового объема предложения за год составил 18%", - сказал собеседник. По его словам, с начала года на портале на продажу выставлено почти 6 миллионов новых и подержанных автомобилей. В основном рост предложения произошел за счет машин с пробегом. "Больше всего сократился объем продаж на рынке новых машин — на 24%, а средняя стоимость упала на 6% - до 3,3 миллиона рублей. В свою очередь на рынке автомобилей с пробегом падение продаж составило 11%. При этом средняя цена выросла на 10%, до 1,5 миллиона рублей", - добавил собеседник. Он привел комментарий аналитика портала Сергея Лагурёва, который отметил, что россияне начали смотреть на более дешевые классы авто, либо вообще отказываться от покупки. "Экономическая ситуация, утильсбор и высокие ставки по кредитам лишили возможности взять автокредит на новое или дорогое авто — все эти факторы оказывают влияние на авторынок. Одновременно мы видим рост предложения в основном за счет автомобилей с пробегом. Люди, желающие продать свой автомобиль сейчас вынуждены снижать стоимость, особенно летом, когда продажи традиционно снижаются", — отметил Лагурёв. По информации портала, в основном падение произошло в регионах, где продается много новых автомобилей. В Центральном и Северо-Западном федеральных округах с начала года продажи сократились на 25% и 27% соответственно. В центре страны средняя стоимость авто упала на 13% — до 2,6 миллиона рублей, на северо-западе - на 15%, до 2,2 миллиона рублей. "На Дальнем Востоке и в Сибири, где популярны подержанные японские машины, количество сделок за полугодие сократилось на 19% и 14%. Средняя цена у дальневосточников при этом упала всего на 0,5% — до 1 миллиона рублей, а у сибиряков упала на 3% — до 991 тысячи рублей", - отметили в пресс-службе. Там добавили, что в ЮФО, где преобладают автомобили массового сегмента, продажи упали на 10% при снижении средней стоимости на 10%. На Урале число сделок сократилось на 6%, стоимость авто в среднем упала на 10%. В Приволжском федеральном округе, напротив, продажи выросли на 3%, а цена в среднем выросла на 12%. "Среди пятерки популярных у россиян моделей лидирует "Лада Гранта", хотя ее продажи сократились на 10% при росте средней цены на 5%. На втором месте "Лада Приора", ее продажи упали на 0,5% при падении стоимости на 4%. Третью строчку занимает "Лада Веста", продажи которой сократились на 35% при падении средней стоимости на 6%", - рассказали в пресс-службе. На четвертом месте Hyundai Solaris, ее продажи упали на 22% при снижении стоимости на 8%. На пятом месте Ford Focus с сокращением продаж на 7% при росте цен на 3%. "В сегменте автомобилей с пробегом у россиян пользуются популярностью "Лада Гранта", "Лада Приора", Hyundai Solaris, Ford Focus и Kia Rio. Среди новых автомобилей на площадке "Дрома" россияне в основном выбирают отечественные и китайские. В пятерку популярных моделей входят "Лада Гранта", Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max, OMODA C5 и "Лада Веста". Из них за год спрос вырос только на Haval Jolion на 11%, у остальных наблюдается падение спроса от 25% до 60%", - сказал собеседник.

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мировая экономика, дром, бизнес, авто