https://1prime.ru/20250709/economist-859318310.html
СМИ оценили восстановление военных поставок Украине со стороны США
СМИ оценили восстановление военных поставок Украине со стороны США - 09.07.2025, ПРАЙМ
СМИ оценили восстановление военных поставок Украине со стороны США
Восстановление военных поставок Киеву со стороны США не означает, что американский президент Дональд Трамп полностью принял сторону Украины, пишет издание... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T10:59+0300
2025-07-09T10:59+0300
2025-07-09T10:59+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Восстановление военных поставок Киеву со стороны США не означает, что американский президент Дональд Трамп полностью принял сторону Украины, пишет издание Economist. "Было бы опрометчиво предполагать, что Трамп теперь поддержал идеи Украины. Восстановление военных поставок в лучшем случае означает возвращение к прежнему статусу-кво, когда американская военная поддержка скорее заканчивалась медленно, а не внезапно. Поставки оружия, доходящего до Украины, были обязательством уходящей администрацией Джо Байдена, и ожидается, что их поток будет сокращаться к концу 2028 года... Трамп не брал на себя новых обязательств по оружию с момента возвращения в офис в январе", - говорится в публикации. Как считает издание, Трамп не хочет тратить больше денег на Украину, однако и не хочет, чтобы она при нем потерпела поражение, поскольку это "означало бы геополитический удар по Америке".
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общество , украина, сша, киев, дональд трамп, джо байден, сергей лавров, politico, нато
Политика, Общество , УКРАИНА, США, Киев, Дональд Трамп, Джо Байден, Сергей Лавров, Politico, НАТО
СМИ оценили восстановление военных поставок Украине со стороны США
Economist: восстановление поставок Киеву не означает, что Трамп на его стороне
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Восстановление военных поставок Киеву со стороны США не означает, что американский президент Дональд Трамп полностью принял сторону Украины, пишет издание Economist.
"Было бы опрометчиво предполагать, что Трамп теперь поддержал идеи Украины. Восстановление военных поставок в лучшем случае означает возвращение к прежнему статусу-кво, когда американская военная поддержка скорее заканчивалась медленно, а не внезапно. Поставки оружия, доходящего до Украины, были обязательством уходящей администрацией Джо Байдена, и ожидается, что их поток будет сокращаться к концу 2028 года... Трамп не брал на себя новых обязательств по оружию с момента возвращения в офис в январе", - говорится в публикации.
Как считает издание, Трамп не хочет тратить больше денег на Украину, однако и не хочет, чтобы она при нем потерпела поражение, поскольку это "означало бы геополитический удар по Америке".
США пополнили собственные арсеналы на средства для Украины