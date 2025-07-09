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СМИ оценили восстановление военных поставок Украине со стороны США - 09.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ оценили восстановление военных поставок Украине со стороны США
СМИ оценили восстановление военных поставок Украине со стороны США - 09.07.2025, ПРАЙМ
СМИ оценили восстановление военных поставок Украине со стороны США
Восстановление военных поставок Киеву со стороны США не означает, что американский президент Дональд Трамп полностью принял сторону Украины, пишет издание... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T10:59+0300
2025-07-09T10:59+0300
политика
общество
украина
сша
киев
дональд трамп
джо байден
сергей лавров
politico
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Восстановление военных поставок Киеву со стороны США не означает, что американский президент Дональд Трамп полностью принял сторону Украины, пишет издание Economist. "Было бы опрометчиво предполагать, что Трамп теперь поддержал идеи Украины. Восстановление военных поставок в лучшем случае означает возвращение к прежнему статусу-кво, когда американская военная поддержка скорее заканчивалась медленно, а не внезапно. Поставки оружия, доходящего до Украины, были обязательством уходящей администрацией Джо Байдена, и ожидается, что их поток будет сокращаться к концу 2028 года... Трамп не брал на себя новых обязательств по оружию с момента возвращения в офис в январе", - говорится в публикации. Как считает издание, Трамп не хочет тратить больше денег на Украину, однако и не хочет, чтобы она при нем потерпела поражение, поскольку это "означало бы геополитический удар по Америке".
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общество , украина, сша, киев, дональд трамп, джо байден, сергей лавров, politico, нато
Политика, Общество , УКРАИНА, США, Киев, Дональд Трамп, Джо Байден, Сергей Лавров, Politico, НАТО
10:59 09.07.2025
 
СМИ оценили восстановление военных поставок Украине со стороны США

Economist: восстановление поставок Киеву не означает, что Трамп на его стороне

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© fotolia.com / YuI
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Восстановление военных поставок Киеву со стороны США не означает, что американский президент Дональд Трамп полностью принял сторону Украины, пишет издание Economist.
"Было бы опрометчиво предполагать, что Трамп теперь поддержал идеи Украины. Восстановление военных поставок в лучшем случае означает возвращение к прежнему статусу-кво, когда американская военная поддержка скорее заканчивалась медленно, а не внезапно. Поставки оружия, доходящего до Украины, были обязательством уходящей администрацией Джо Байдена, и ожидается, что их поток будет сокращаться к концу 2028 года... Трамп не брал на себя новых обязательств по оружию с момента возвращения в офис в январе", - говорится в публикации.
Как считает издание, Трамп не хочет тратить больше денег на Украину, однако и не хочет, чтобы она при нем потерпела поражение, поскольку это "означало бы геополитический удар по Америке".
Американские солдаты устанавливают взрыватели на снаряды 105-мм гаубицы - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
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10:17
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАСШАКиевДональд ТрампДжо БайденСергей ЛавровPoliticoНАТО
 
 
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