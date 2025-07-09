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Эксперт рассказал, как избежать перегрева телефона
Эксперт рассказал, как избежать перегрева телефона - 09.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как избежать перегрева телефона
Перегрев телефона негативно сказывается на сроке службы аккумулятора - при этом нельзя охлаждать устройство с помощью холодной воды или с помощью холодильника... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T06:30+0300
2025-07-09T06:30+0300
2025-07-09T06:30+0300
общество
нти
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Перегрев телефона негативно сказывается на сроке службы аккумулятора - при этом нельзя охлаждать устройство с помощью холодной воды или с помощью холодильника или морозилки, рассказал РИА Новости эксперт НТИ Тимофей Воронин.
"Перегрев телефона, как и охлаждение, также негативно влияет на срок службы аккумулятора в первую очередь, при этом нельзя пытаться охладить смартфон с помощью холодной воды или с помощью холодильника или морозилки", - сказал Воронин.
Он объяснил, что такие способы могут вывести смартфон из строя. Если телефон нагревается, следует закрыть фоновые приложения и прекратить использование устройства на небольшой временной промежуток.
Как добавил Воронин, и перегрев, и переохлаждение негативно влияют на срок службы аккумулятора в первую очередь.
"Для того, чтобы предотвратить нагрев устройства, лучше отказаться от активного использования на солнце и запуска ресурсоемких приложений. Также не рекомендуется заряжать устройство под прямыми солнечными лучами", - добавил он.
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общество , нти
Эксперт рассказал, как избежать перегрева телефона
Эксперт Воронин: перегрев телефона негативно влияет на срок службы аккумулятора
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Перегрев телефона негативно сказывается на сроке службы аккумулятора - при этом нельзя охлаждать устройство с помощью холодной воды или с помощью холодильника или морозилки, рассказал РИА Новости эксперт НТИ Тимофей Воронин.
"Перегрев телефона, как и охлаждение, также негативно влияет на срок службы аккумулятора в первую очередь, при этом нельзя пытаться охладить смартфон с помощью холодной воды или с помощью холодильника или морозилки", - сказал Воронин.
Он объяснил, что такие способы могут вывести смартфон из строя. Если телефон нагревается, следует закрыть фоновые приложения и прекратить использование устройства на небольшой временной промежуток.
Как добавил Воронин, и перегрев, и переохлаждение негативно влияют на срок службы аккумулятора в первую очередь.
"Для того, чтобы предотвратить нагрев устройства, лучше отказаться от активного использования на солнце и запуска ресурсоемких приложений. Также не рекомендуется заряжать устройство под прямыми солнечными лучами", - добавил он.