https://1prime.ru/20250709/neft-859327992.html
Глава Saudi Aramco дал прогноз по спросу на нефть
Глава Saudi Aramco дал прогноз по спросу на нефть - 09.07.2025, ПРАЙМ
Глава Saudi Aramco дал прогноз по спросу на нефть
Мировой спрос на нефть пока остается здоровым, несмотря на торговые вызовы, связанные с пошлинами, по итогам года ожидается рост спроса на 1,2-1,3 миллиона... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T14:25+0300
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ВЕНА, 9 июл - ПРАЙМ. Мировой спрос на нефть пока остается здоровым, несмотря на торговые вызовы, связанные с пошлинами, по итогам года ожидается рост спроса на 1,2-1,3 миллиона баррелей в сутки, такой прогноз озвучил глава крупнейшей мировой нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер. "Несмотря на торговые вызовы и таможенные пошлины и воздействие на глобальную экономику, мы все-таки еще видим здоровый спрос на нефть, в первом квартале - 1,5 миллиона баррелей в сутки. Наши ожидания (на конец года - ред.) - это 1,2-1,3 миллиона баррелей в сутки в качестве спроса. Мы видим рост цен на бензин в США, видим дополнительный спрос в Китае", - рассказал он об ожиданиях по росту мирового спроса на нефть в рамках семинара ОПЕК. Международный семинар ОПЕК проходит 9-10 июля в Вене, Австрия. РИА Новости выступает официальным информационным партнером семинара.
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Энергетика, Мировая экономика, США, Вена, АВСТРИЯ, ОПЕК, Saudi Aramco, Нефть
Глава Saudi Aramco дал прогноз по спросу на нефть
Глава Saudi Aramco: спрос на нефть в конце года ожидается около 1,2 млн баррелей в сутки
ВЕНА, 9 июл - ПРАЙМ. Мировой спрос на нефть пока остается здоровым, несмотря на торговые вызовы, связанные с пошлинами, по итогам года ожидается рост спроса на 1,2-1,3 миллиона баррелей в сутки, такой прогноз озвучил глава крупнейшей мировой нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер.
"Несмотря на торговые вызовы и таможенные пошлины и воздействие на глобальную экономику, мы все-таки еще видим здоровый спрос на нефть, в первом квартале - 1,5 миллиона баррелей в сутки. Наши ожидания (на конец года - ред.) - это 1,2-1,3 миллиона баррелей в сутки в качестве спроса. Мы видим рост цен на бензин в США, видим дополнительный спрос в Китае", - рассказал он об ожиданиях по росту мирового спроса на нефть в рамках семинара ОПЕК.
Международный семинар ОПЕК проходит 9-10 июля в Вене, Австрия. РИА Новости выступает официальным информационным партнером семинара.
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