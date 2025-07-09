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Три компании из России проявили интерес к разведке и добыче нефти в Ливии

Три компании из России проявили интерес к разведке и добыче нефти в Ливии - 09.07.2025, ПРАЙМ

Три компании из России проявили интерес к разведке и добыче нефти в Ливии

Три российские нефтяные компании, в том числе "Лукойл" и "Газпром нефть" проявляют интерес к разведке месторождений в Ливии и участии в нефтедобыче в этой... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T17:16+0300

2025-07-09T17:16+0300

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ВЕНА, 9 июл - ПРАЙМ. Три российские нефтяные компании, в том числе "Лукойл" и "Газпром нефть" проявляют интерес к разведке месторождений в Ливии и участии в нефтедобыче в этой стране, сообщил РИА Новости в кулуарах 9-го международного семинара ОПЕК министр нефти и газа Ливии Халифа Абд ас-Садек. "Три российские компании, в том числе "Лукойл" и "Газпром нефть", проявили интерес к участию в проектах нефтеразведки и добычи в Ливии", - сказал он. Ранее исполняющий обязанности Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC) Масуд Сулейман сообщил, что первый за 17 лет тендер на разведку нефти был объявлен в Ливии. Согласно данным министерства нефти и газа Ливии, до настоящего момента от иностранных компаний было получено более 400 заявок. Девятый международный семинар ОПЕК на тему "Вместе прокладывая пути: будущее глобальной энергетики" начал свою работу в Вене в среду. На нем собрались министры энергетики разных стран, топ-менеджеры международных нефтегазовых компаний и эксперты в отрасли. Мероприятие пройдет 9 и 10 июля во дворце Хофбург в центре австрийской столицы. РИА Новости выступает официальным информационным партнером мероприятия.

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общество , мировая экономика, ливия, вена, лукойл, газпром, опек