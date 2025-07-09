https://1prime.ru/20250709/neft-859337712.html
Добыча нефти в США сократилась за неделю
Добыча нефти в США сократилась за неделю - 09.07.2025, ПРАЙМ
Добыча нефти в США сократилась за неделю
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 4 июля, сократилась на 48 тысяч баррелей в день - до 13,385 миллиона баррелей в день, следует из еженедельного... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T17:38+0300
2025-07-09T17:38+0300
2025-07-09T17:39+0300
экономика
сша
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83135/12/831351238_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_65dcdf1106409123766b73121a6810ce.jpg
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 4 июля, сократилась на 48 тысяч баррелей в день - до 13,385 миллиона баррелей в день, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,421 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в апреле добыча нефти в США составила 13,468 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в мае показатель составил 13,41 миллиона баррелей в сутки, в июне - 13,37 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,21 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 8 июля понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 50 тысяч баррелей в день - до 13,37 миллиона баррелей в день, сохранило на 2026 год на том же уровне в 13,37 миллиона баррелей в день.
https://1prime.ru/20250709/neft-859335749.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83135/12/831351238_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_5a1c10cb6ca80db04e1197d9dff0720c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, нефть
Добыча нефти в США сократилась за неделю
Минэнерго США: добыча нефти за неделю сократилась на 48 тысяч баррелей в день
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 4 июля, сократилась на 48 тысяч баррелей в день - до 13,385 миллиона баррелей в день, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,421 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в апреле добыча нефти в США составила 13,468 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в мае показатель составил 13,41 миллиона баррелей в сутки, в июне - 13,37 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,21 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 8 июля понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 50 тысяч баррелей в день - до 13,37 миллиона баррелей в день, сохранило на 2026 год на том же уровне в 13,37 миллиона баррелей в день.
Три компании из России проявили интерес к разведке и добыче нефти в Ливии