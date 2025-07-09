https://1prime.ru/20250709/neft-859337712.html

Добыча нефти в США сократилась за неделю

Добыча нефти в США сократилась за неделю - 09.07.2025, ПРАЙМ

Добыча нефти в США сократилась за неделю

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 4 июля, сократилась на 48 тысяч баррелей в день - до 13,385 миллиона баррелей в день, следует из еженедельного... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T17:38+0300

2025-07-09T17:38+0300

2025-07-09T17:39+0300

экономика

сша

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/83135/12/831351238_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_65dcdf1106409123766b73121a6810ce.jpg

МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 4 июля, сократилась на 48 тысяч баррелей в день - до 13,385 миллиона баррелей в день, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,421 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в апреле добыча нефти в США составила 13,468 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в мае показатель составил 13,41 миллиона баррелей в сутки, в июне - 13,37 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,21 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 8 июля понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 50 тысяч баррелей в день - до 13,37 миллиона баррелей в день, сохранило на 2026 год на том же уровне в 13,37 миллиона баррелей в день.

https://1prime.ru/20250709/neft-859335749.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, нефть