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Глава Минэнерго ОАЭ прокомментировал решения ОПЕК+ по добыче нефти

Глава Минэнерго ОАЭ прокомментировал решения ОПЕК+ по добыче нефти - 09.07.2025, ПРАЙМ

Глава Минэнерго ОАЭ прокомментировал решения ОПЕК+ по добыче нефти

Решения ОПЕК+ о постепенном наращивании добычи нефти направлены на поддержание баланса мирового рынка нефти, и отсутствие реакции котировок на эти решения... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T14:01+0300

2025-07-09T14:01+0300

2025-07-09T14:01+0300

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ВЕНА, 9 июл - ПРАЙМ. Решения ОПЕК+ о постепенном наращивании добычи нефти направлены на поддержание баланса мирового рынка нефти, и отсутствие реакции котировок на эти решения указывает, что альянс понимает рынок как никто другой, сообщил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. Комментируя в рамках семинара ОПЕК последнее решение группы восьми стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи нефти еще нарастить добычу на 548 тысяч баррелей в сутки, он сказал: "Что произошло с ценами, когда мы это сделали, что-нибудь случилось? Нет. Это говорит о том, что группа понимает рынок лучше, чем кто бы то ни было еще". "Мы принимаем решения на основании глубокого понимания рынка, а не собственных эгоистичных решений. Мы понимаем, что требуется рынку, и принимаем решения, чтобы удовлетворить эти требования. … Мы видим стабильность и не видим увеличения запасов (нефти - ред.), что показывает, что наше решение правильное и основано на балансе рынка", - добавил аль-Мазруи. Международный семинар ОПЕК проходит 9-10 июля в Вене, Австрия. РИА Новости выступает официальным информационным партнером семинара.

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мировая экономика, оаэ, вена, австрия, опек, нефть