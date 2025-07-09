Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минэнерго ОАЭ прокомментировал решения ОПЕК+ по добыче нефти - 09.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250709/opek-859327036.html
Глава Минэнерго ОАЭ прокомментировал решения ОПЕК+ по добыче нефти
Глава Минэнерго ОАЭ прокомментировал решения ОПЕК+ по добыче нефти - 09.07.2025, ПРАЙМ
Глава Минэнерго ОАЭ прокомментировал решения ОПЕК+ по добыче нефти
Решения ОПЕК+ о постепенном наращивании добычи нефти направлены на поддержание баланса мирового рынка нефти, и отсутствие реакции котировок на эти решения... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T14:01+0300
2025-07-09T14:01+0300
энергетика
мировая экономика
оаэ
вена
австрия
опек
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/33/840753396_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9b4e2836bae3dd587879387df3f60cf5.jpg
ВЕНА, 9 июл - ПРАЙМ. Решения ОПЕК+ о постепенном наращивании добычи нефти направлены на поддержание баланса мирового рынка нефти, и отсутствие реакции котировок на эти решения указывает, что альянс понимает рынок как никто другой, сообщил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. Комментируя в рамках семинара ОПЕК последнее решение группы восьми стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи нефти еще нарастить добычу на 548 тысяч баррелей в сутки, он сказал: "Что произошло с ценами, когда мы это сделали, что-нибудь случилось? Нет. Это говорит о том, что группа понимает рынок лучше, чем кто бы то ни было еще". "Мы принимаем решения на основании глубокого понимания рынка, а не собственных эгоистичных решений. Мы понимаем, что требуется рынку, и принимаем решения, чтобы удовлетворить эти требования. … Мы видим стабильность и не видим увеличения запасов (нефти - ред.), что показывает, что наше решение правильное и основано на балансе рынка", - добавил аль-Мазруи. Международный семинар ОПЕК проходит 9-10 июля в Вене, Австрия. РИА Новости выступает официальным информационным партнером семинара.
https://1prime.ru/20250707/neft-859247416.html
оаэ
вена
австрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/33/840753396_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_12920bb7622a54cce117952d184de3b5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, оаэ, вена, австрия, опек, нефть
Энергетика, Мировая экономика, ОАЭ, Вена, АВСТРИЯ, ОПЕК, Нефть
14:01 09.07.2025
 
Глава Минэнерго ОАЭ прокомментировал решения ОПЕК+ по добыче нефти

Глава Минэнерго ОАЭ: решения ОПЕК+ направлены на поддержание баланса нефтяного рынка

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЕНА, 9 июл - ПРАЙМ. Решения ОПЕК+ о постепенном наращивании добычи нефти направлены на поддержание баланса мирового рынка нефти, и отсутствие реакции котировок на эти решения указывает, что альянс понимает рынок как никто другой, сообщил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Комментируя в рамках семинара ОПЕК последнее решение группы восьми стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи нефти еще нарастить добычу на 548 тысяч баррелей в сутки, он сказал: "Что произошло с ценами, когда мы это сделали, что-нибудь случилось? Нет. Это говорит о том, что группа понимает рынок лучше, чем кто бы то ни было еще".
"Мы принимаем решения на основании глубокого понимания рынка, а не собственных эгоистичных решений. Мы понимаем, что требуется рынку, и принимаем решения, чтобы удовлетворить эти требования. … Мы видим стабильность и не видим увеличения запасов (нефти - ред.), что показывает, что наше решение правильное и основано на балансе рынка", - добавил аль-Мазруи.
Международный семинар ОПЕК проходит 9-10 июля в Вене, Австрия. РИА Новости выступает официальным информационным партнером семинара.
#Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
Эксперт оценил перспективы роста добычи нефти ОПЕК+
7 июля, 14:04
 
ЭнергетикаМировая экономикаОАЭВенаАВСТРИЯОПЕКНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала