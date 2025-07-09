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ОПИ попросила ускорить введение маркировки моторных масел - 09.07.2025, ПРАЙМ
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ОПИ попросила ускорить введение маркировки моторных масел
ОПИ попросила ускорить введение маркировки моторных масел - 09.07.2025, ПРАЙМ
ОПИ попросила ускорить введение маркировки моторных масел
Организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) обратилась к правительству с просьбой ускорить внедрение механизма... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T04:14+0300
2025-07-09T04:14+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) обратилась к правительству с просьбой ускорить внедрение механизма обязательной маркировки моторных масел для борьбы с контрафактом, следует из письма организации на имя первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, которое есть в распоряжении РИА Новости. "В порядке осуществления правомочий общественного объединения потребителей ... просим вас поддержать ускоренное введение в отношении смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей механизма обязательной маркировки средствами идентификации и содействовать активному применению данного механизма в целях пресечения и предотвращения производства и сбыта поддельной и небезопасной продукции", - говорится в письме. В ОПИ подчеркивают, что ситуация усугубилась в связи с уходом ряда иностранных производителей, ослаблением рыночного контроля и ограничениями на проверки. С 2022 года вскрыты схемы производства и сбыта крупных партий поддельной продукции под видом ряда популярных марок, в том числе Mobil, Motul, Total, Mazda, Honda, Kia, John Deere, Stihl, Lifan, Partner, Husqvarna и "Роснефть". Размер ущерба по каждому делу составляет от 400 000 до 155 миллионов рублей. Маркировка моторных масел с применением разрешительного режима на кассах поможет бороться с контрафактом, считают в организации. Продажа поддельной продукции станет невозможной: при выявлении некачественных и небезопасных товаров надзорные органы смогут оперативно блокировать реализацию всей сомнительной партии. Сигнал о проблемных товарах смогут подать и сами потребители. По мнению организации, эффективность маркировки уже доказана на примере других категорий товаров. "В 2024 году по решению Роспотребнадзора была заблокирована продажа 5,5 миллиона экземпляров биологически активных добавок к пище (БАД) с запрещенными компонентами. Продажи просроченной молочной продукции снизились в 41 раз, продажи питьевой воды неизвестного происхождения - на 89%", - также следует из письма. С 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года в России проходил эксперимент по маркировке моторных масел. С сентября ожидается старт обязательной маркировки для производителей и импортеров. Однако обязательная реализация маркированных товаров в розницу через кассы запланирована с апреля 2026 года. Минэнерго РФ в феврале прошлого года поддержало идею внедрить обязательную маркировку моторных масел.
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40
общество , рф, опи, total, mazda
Общество , РФ, ОПИ, Total, Mazda
04:14 09.07.2025
 
ОПИ попросила ускорить введение маркировки моторных масел

ОПИ просит ускорить внедрение маркировки моторных масел для борьбы с контрафактом

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) обратилась к правительству с просьбой ускорить внедрение механизма обязательной маркировки моторных масел для борьбы с контрафактом, следует из письма организации на имя первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В порядке осуществления правомочий общественного объединения потребителей ... просим вас поддержать ускоренное введение в отношении смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей механизма обязательной маркировки средствами идентификации и содействовать активному применению данного механизма в целях пресечения и предотвращения производства и сбыта поддельной и небезопасной продукции", - говорится в письме.
В ОПИ подчеркивают, что ситуация усугубилась в связи с уходом ряда иностранных производителей, ослаблением рыночного контроля и ограничениями на проверки. С 2022 года вскрыты схемы производства и сбыта крупных партий поддельной продукции под видом ряда популярных марок, в том числе Mobil, Motul, Total, Mazda, Honda, Kia, John Deere, Stihl, Lifan, Partner, Husqvarna и "Роснефть".
Размер ущерба по каждому делу составляет от 400 000 до 155 миллионов рублей.
Маркировка моторных масел с применением разрешительного режима на кассах поможет бороться с контрафактом, считают в организации. Продажа поддельной продукции станет невозможной: при выявлении некачественных и небезопасных товаров надзорные органы смогут оперативно блокировать реализацию всей сомнительной партии. Сигнал о проблемных товарах смогут подать и сами потребители.
По мнению организации, эффективность маркировки уже доказана на примере других категорий товаров. "В 2024 году по решению Роспотребнадзора была заблокирована продажа 5,5 миллиона экземпляров биологически активных добавок к пище (БАД) с запрещенными компонентами. Продажи просроченной молочной продукции снизились в 41 раз, продажи питьевой воды неизвестного происхождения - на 89%", - также следует из письма.
С 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года в России проходил эксперимент по маркировке моторных масел. С сентября ожидается старт обязательной маркировки для производителей и импортеров. Однако обязательная реализация маркированных товаров в розницу через кассы запланирована с апреля 2026 года.
Минэнерго РФ в феврале прошлого года поддержало идею внедрить обязательную маркировку моторных масел.
 
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