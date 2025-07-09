https://1prime.ru/20250709/opi-859306886.html

ОПИ попросила ускорить введение маркировки моторных масел

ОПИ попросила ускорить введение маркировки моторных масел - 09.07.2025, ПРАЙМ

ОПИ попросила ускорить введение маркировки моторных масел

Организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) обратилась к правительству с просьбой ускорить внедрение механизма... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T04:14+0300

2025-07-09T04:14+0300

2025-07-09T04:14+0300

общество

рф

опи

total

mazda

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859306886.jpg?1752023660

МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) обратилась к правительству с просьбой ускорить внедрение механизма обязательной маркировки моторных масел для борьбы с контрафактом, следует из письма организации на имя первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, которое есть в распоряжении РИА Новости. "В порядке осуществления правомочий общественного объединения потребителей ... просим вас поддержать ускоренное введение в отношении смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей механизма обязательной маркировки средствами идентификации и содействовать активному применению данного механизма в целях пресечения и предотвращения производства и сбыта поддельной и небезопасной продукции", - говорится в письме. В ОПИ подчеркивают, что ситуация усугубилась в связи с уходом ряда иностранных производителей, ослаблением рыночного контроля и ограничениями на проверки. С 2022 года вскрыты схемы производства и сбыта крупных партий поддельной продукции под видом ряда популярных марок, в том числе Mobil, Motul, Total, Mazda, Honda, Kia, John Deere, Stihl, Lifan, Partner, Husqvarna и "Роснефть". Размер ущерба по каждому делу составляет от 400 000 до 155 миллионов рублей. Маркировка моторных масел с применением разрешительного режима на кассах поможет бороться с контрафактом, считают в организации. Продажа поддельной продукции станет невозможной: при выявлении некачественных и небезопасных товаров надзорные органы смогут оперативно блокировать реализацию всей сомнительной партии. Сигнал о проблемных товарах смогут подать и сами потребители. По мнению организации, эффективность маркировки уже доказана на примере других категорий товаров. "В 2024 году по решению Роспотребнадзора была заблокирована продажа 5,5 миллиона экземпляров биологически активных добавок к пище (БАД) с запрещенными компонентами. Продажи просроченной молочной продукции снизились в 41 раз, продажи питьевой воды неизвестного происхождения - на 89%", - также следует из письма. С 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года в России проходил эксперимент по маркировке моторных масел. С сентября ожидается старт обязательной маркировки для производителей и импортеров. Однако обязательная реализация маркированных товаров в розницу через кассы запланирована с апреля 2026 года. Минэнерго РФ в феврале прошлого года поддержало идею внедрить обязательную маркировку моторных масел.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, опи, total, mazda