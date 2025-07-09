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В Приморье ввели запрет на движение фур из-за жары

В Приморье ввели запрет на движение фур из-за жары - 09.07.2025, ПРАЙМ

В Приморье ввели запрет на движение фур из-за жары

Власти Приморья ввели запрет на движение большегрузов во всех городах региона и по региональным трассам в дневное время на период сильной жары, сообщает краевое | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T04:05+0300

2025-07-09T04:05+0300

2025-07-09T04:05+0300

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приморье

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приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл - ПРАЙМ. Власти Приморья ввели запрет на движение большегрузов во всех городах региона и по региональным трассам в дневное время на период сильной жары, сообщает краевое правительство. В Приморье с 24 июня отмечается аномальная жара. Синоптики объявляли штормовое предупреждение из-за необычно высоких температур на 24-28 июня и 3-8 июля. Температурные рекорды во Владивостоке были побиты 27 июня, 4 и 6 июля. Седьмого июля температура воздуха в столице ДФО достигла исторического максимума 1973 года. Синоптики отмечали, что причина необычной жары - в развитии явления Ла-Нинья, которое с ранней весны стало активно проявляться в Тихом океане. Власти Владивостока ввели запрет на движение фур в городе в дневное время при температурах свыше 32°С. "Повышенная температура воздуха, сохраняющаяся на территории Приморского края, увеличивает риск разрушения автомобильных дорог. Для сохранения транспортных артерий введено временное ограничение для тяжеловесных машин. Днём при температуре выше 32 градусов большегрузам запрещено передвигаться по региональным трассам, а также въезжать в города", - говорится в сообщении. В минтрансе Приморья РИА Новости уточнили, что это касается всех городов региона. Движение разрешено только в ночные часы. Запрет будет действовать до спада высоких температур. По данным властей, при жаре дорожное покрытие размягчается, что может привести к образованию колеи и снижению сцепления колес автомобилей с дорогой. Особенно подвержены такому воздействию дороги с высокой интенсивностью движения. Для усиления контроля будут подключены силы Ространснадзора и ГАИ. Ограничения не распространяются на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные, на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, грузов для ликвидации ЧС, на транспортировку дорожно-строительной техники для ремонта, военной техники, машин органов внутренних дел, спецтранспорта.

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