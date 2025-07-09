https://1prime.ru/20250709/reshetnikov-859332413.html

Платформенная экономика обеспечивает 5% ВВП России, заявил Решетников

Платформенная экономика обеспечивает 5% ВВП России, заявил Решетников - 09.07.2025, ПРАЙМ

Платформенная экономика обеспечивает 5% ВВП России, заявил Решетников

Платформенная экономика уже сейчас обеспечивает порядка 5% ВВП России, и в дальнейшем эта цифра будет только расти, заявил министр экономического развития... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T15:51+0300

2025-07-09T15:51+0300

2025-07-09T15:51+0300

экономика

общество

максим решетников

госдума

вшэ

https://cdnn.1prime.ru/img/83741/23/837412312_0:0:2881:1622_1920x0_80_0_0_3a3da38090233fc148adf3ecb242cf5e.jpg

МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Платформенная экономика уже сейчас обеспечивает порядка 5% ВВП России, и в дальнейшем эта цифра будет только расти, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Госдума ранее в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о платформенной экономике. Законопроект регулирует деятельность цифровых платформ, которые выступают посредниками при совершении сделок и предоставляют возможность проведения оплаты за товары, работы или услуги. Положения закона сосредоточены на защите прав потребителей, а также интересов бизнеса, который работает через платформы. "Мы исходим из того, что развитие платформенной экономики крайне важный фактор нашего дальнейшего развития. Уже сейчас, по оценкам Высшей школы экономики, порядка 5% нашего ВВП так или иначе связано с платформенной экономикой, формируется ими (цифровыми платформами - ред.). И дальше эта цифра будет, очевидно, расти", - сказал Решетников, выступая в среду в Госдуме. Он также перечислил плюсы цифровых платформ с точки зрения влияния на экономику. "Первое - платформы существенно сокращают число посредников в экономике. Я имею в виду с точки зрения импортеров, перепродавцов и так далее и дают прямой выход предпринимателям на рынок", - сказал министр. "Второй момент - платформы существенно снижают потребность в оборотном капитале, потому что каждый посредник - это отвлечение средств, это задержки в оплате и в конечном итоге все эти задержки ложатся потом на малый и средний бизнес. Платформы это все существенно сокращают", - добавил он. По его словам, платформы экономят товаропроводящую сеть, потому что нет необходимости каждой торговой сети содержать свои склады, обеспечивать доставку и так далее. "Платформы нам позволяют и склады оптимальным образом использовать, и попутную загрузку задействовать максимально эффективно, и повышать частоту движения грузов и так далее. В конечном итоге они (платформы - ред.) существенным образом делают вклад в рынок труда и сокращают потребности в занятых", - продолжил министр. При этом Решетников подчеркнул, что масштаб развития платформ привел к тому, что они стали регулятором доступа на рынок труда. "Как бы нам сами платформы ни говорили о том, что они готовы внедрять все те практики, которые видят, все то регулирование, которое видят, мы исходим из того, что здесь требуется законодательное регулирование. Поэтому вышли к вам с предложением именно все эти вопросы законодательно отрегулировать", - подчеркнул Решетников.

https://1prime.ru/20250709/grigorenko-859331911.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , максим решетников, госдума, вшэ