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Дилеры объяснили, из чего складывается цена нового китайского авто в России
Дилеры объяснили, из чего складывается цена нового китайского авто в России - 09.07.2025, ПРАЙМ
Дилеры объяснили, из чего складывается цена нового китайского авто в России
Цена нового импортного автомобиля, привезенного в РФ из Китая, на 35% состоит из стоимости самого автомобиля, около 40% - пошлины и сборы, остальное - маржа... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T14:22+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Цена нового импортного автомобиля, привезенного в РФ из Китая, на 35% состоит из стоимости самого автомобиля, около 40% - пошлины и сборы, остальное - маржа продавцов и доставка, следует из презентации ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). Так, на примере китайского автомобиля Jetta VA3 ценой чуть более 2,5 миллиона рублей РОАД выяснили, что лишь 900 тысяч рублей - это стоимость самой машины. Более миллиона рублей приходится на коммерческий утильсбор, таможенные пошлину и сбор, НДС и акциз. Маржа дилера и дистрибьютора в сумме составляет 280 тысяч рублей, а доставка - 350 тысяч рублей. Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров, который покрывает дальнейшие затраты на утилизацию автомобиля. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Так, при ввозе физлицами для личного пользования новых машин возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров утильсбор составляет 3,4 тысячи рублей, а для автомобилей с пробегом старше трех лет - 5,2 тысячи рублей. При этом базовая ставка утильсбора составляет 20 тысяч рублей. А юрлица при ввозе автомобилей платят утильсбор минимум в 150,2 тысячи рублей для новых (до трех лет) и 383,4 тысячи рублей для машин с пробегом старше трех лет. Акциз, в свою очередь, является косвенным налогом, призванным регулировать рыночный спрос.
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Экономика, Общество , РФ, КИТАЙ, РОАД, Авто
Дилеры объяснили, из чего складывается цена нового китайского авто в России
РОАД: цена нового автомобиля из Китая на 35% состоит из стоимости самого автомобиля
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Цена нового импортного автомобиля, привезенного в РФ из Китая, на 35% состоит из стоимости самого автомобиля, около 40% - пошлины и сборы, остальное - маржа продавцов и доставка, следует из презентации ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).
Так, на примере китайского автомобиля Jetta VA3 ценой чуть более 2,5 миллиона рублей РОАД выяснили, что лишь 900 тысяч рублей - это стоимость самой машины.
Более миллиона рублей приходится на коммерческий утильсбор, таможенные пошлину и сбор, НДС и акциз.
Маржа дилера и дистрибьютора в сумме составляет 280 тысяч рублей, а доставка - 350 тысяч рублей.
Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров, который покрывает дальнейшие затраты на утилизацию автомобиля. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство.
Так, при ввозе физлицами для личного пользования новых машин возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров утильсбор составляет 3,4 тысячи рублей, а для автомобилей с пробегом старше трех лет - 5,2 тысячи рублей. При этом базовая ставка утильсбора составляет 20 тысяч рублей. А юрлица при ввозе автомобилей платят утильсбор минимум в 150,2 тысячи рублей для новых (до трех лет) и 383,4 тысячи рублей для машин с пробегом старше трех лет.
Акциз, в свою очередь, является косвенным налогом, призванным регулировать рыночный спрос.
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