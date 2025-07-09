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Роспотребнадзор оценил содержание трития в водах Японского моря

Роспотребнадзор оценил содержание трития в водах Японского моря - 09.07.2025, ПРАЙМ

Роспотребнадзор оценил содержание трития в водах Японского моря

Содержание трития в водах Японского моря после сбросов воды с аварийной АЭС "Фукусима" в Японии остается в норме, содержание радионуклидов в рыбе также не... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T05:57+0300

2025-07-09T05:57+0300

2025-07-09T05:57+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл - ПРАЙМ. Содержание трития в водах Японского моря после сбросов воды с аварийной АЭС "Фукусима" в Японии остается в норме, содержание радионуклидов в рыбе также не превышено, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. "В связи со сбросом воды в 2023 году с АЭС "Фукусима" за первое полугодие 2025 года в акватории Японского моря было исследовано четыре пробы морской воды на определение трития. Содержание трития в морской воде остается на уровне 2023-2024 годов", - сказал собеседник. По его словам, продолжался контроль содержания цезия-137 и стронция-190 в морской рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе, - минтае, тихоокеанском лососе, треске. В первом полугодии 2025 года было исследовано 57 образцов. "Уровень содержания радионуклидов не превышает гигиенических нормативов", - отметил собеседник. Кроме того, по словам собеседника агентства, в первом полугодии на территориях населенных пунктов в 20 районах Приморья проведено 480 замеров мощности дозы гамма-излучения. Значения фона не превышают средний многолетний показатель и составляют в среднем 0,12 мкЗв/час при максимальном показателе в 0,15 мкЗв/час, добавил он. С августа 2023 Япония начала сбрасывать в океан воду, скопившуюся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива. Вода проходит предварительную очистку в системе ALPS, вследствие чего радиоактивность более 60 видов радионуклидов снижается до параметров ниже нормы. Исключение составляет тритий. Перед тем, как сбросить воду в океан, ее предварительно разбавляют морской водой, доведя концентрацию трития до 1,5 тысячи беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Сброс этой воды в океан займет 30 лет. МАГАТЭ заявило, что эти планы полностью соответствуют международным стандартам. В ответ на это решение Японии Китай полностью запретил импорт и переработку японских морепродуктов.

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общество , япония, приморский край, приморье, роспотребнадзор, магатэ