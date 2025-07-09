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Сальдо пригласил отца Илона Маска в Херсонскую область - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Сальдо пригласил отца Илона Маска в Херсонскую область
Сальдо пригласил отца Илона Маска в Херсонскую область - 09.07.2025, ПРАЙМ
Сальдо пригласил отца Илона Маска в Херсонскую область
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что готов принять отца американского предпринимателя Илона Маска Эррола и показать, как... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T08:45+0300
2025-07-09T08:45+0300
политика
херсонская область
донецк
рф
владимир сальдо
илон маск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – ПРАЙМ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что готов принять отца американского предпринимателя Илона Маска Эррола и показать, как позитивно преобразился регион в составе России. Ранее инженер, отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол рассказал, что хотел бы посмотреть на новые регионы России, в том числе в перспективе посетить Донецк. "С удовольствием бы показал человеку с независимыми взглядами, как позитивно преобразилась Херсонская область за почти три года в составе России. Конечно, речь идет о части левобережья, расположенной за пределами насквозь простреливаемой 15-километровой зоны. Любой голос правды - удар по лживой пропаганде глобалистов и их украинских приспешников", - сказал Сальдо. При этом, по его словам, в рамках визита, если он состоится, нужно особенно подходить к вопросу обеспечения безопасности. "Уверен, что оголтелые боевики Зеленского не остановились бы перед тем, чтобы попытаться совершить теракт в отношении такого гостя, например, с использованием дронов", - сказал Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсонская область
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херсонская область, донецк, рф, владимир сальдо, илон маск
Политика, Херсонская область, Донецк, РФ, Владимир Сальдо, Илон Маск
08:45 09.07.2025
 
Сальдо пригласил отца Илона Маска в Херсонскую область

Сальдо заявил о готовности показать отцу Маска Херсонскую область

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – ПРАЙМ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что готов принять отца американского предпринимателя Илона Маска Эррола и показать, как позитивно преобразился регион в составе России.
Ранее инженер, отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол рассказал, что хотел бы посмотреть на новые регионы России, в том числе в перспективе посетить Донецк.
"С удовольствием бы показал человеку с независимыми взглядами, как позитивно преобразилась Херсонская область за почти три года в составе России. Конечно, речь идет о части левобережья, расположенной за пределами насквозь простреливаемой 15-километровой зоны. Любой голос правды - удар по лживой пропаганде глобалистов и их украинских приспешников", - сказал Сальдо.
При этом, по его словам, в рамках визита, если он состоится, нужно особенно подходить к вопросу обеспечения безопасности.
"Уверен, что оголтелые боевики Зеленского не остановились бы перед тем, чтобы попытаться совершить теракт в отношении такого гостя, например, с использованием дронов", - сказал Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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ПолитикаХерсонская областьДонецкРФВладимир СальдоИлон Маск
 
 
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