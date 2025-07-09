Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВС России нанесли удары по трем украинским аэродромам - 09.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250709/udary-859313125.html
ВС России нанесли удары по трем украинским аэродромам
ВС России нанесли удары по трем украинским аэродромам - 09.07.2025, ПРАЙМ
ВС России нанесли удары по трем украинским аэродромам
Удары нанесены по аэродромам в Киевской области, Полтаве и Житомире, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T09:04+0300
2025-07-09T09:04+0300
спецоперация на украине
всу
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83387/15/833871574_0:39:1641:962_1920x0_80_0_0_9114e2070454f634ca9de4c6a59ce493.jpg
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Удары нанесены по аэродромам в Киевской области, Полтаве и Житомире, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "В Киевской области прилёт в аэродром в Гостомеле. В Полтаве несколько в аэродром. В Житомире в аэродром", - заявил Лебедев. Также он сообщил об ударах в районе аэропорта в Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://1prime.ru/20250709/tramp-859312985.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83387/15/833871574_154:0:1487:1000_1920x0_80_0_0_8d5eddcaecffb719e13f5e442ba66f15.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, россия
Спецоперация на Украине, ВСУ, РОССИЯ
09:04 09.07.2025
 
ВС России нанесли удары по трем украинским аэродромам

Лебедев: ВС России нанесли удары по трем украинским аэродромам

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкМероприятия к 30-летию пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи"
Мероприятия к 30-летию пилотажных групп Русские Витязи и Стрижи - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Удары нанесены по аэродромам в Киевской области, Полтаве и Житомире, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"В Киевской области прилёт в аэродром в Гостомеле. В Полтаве несколько в аэродром. В Житомире в аэродром", - заявил Лебедев.
Также он сообщил об ударах в районе аэропорта в Харькове.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Дональд Трамп представляет проект системы ПВО Золотой купол - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
"Горькая потеря". На Западе объяснили смену позиции Трампа по Украине
08:49
 
Спецоперация на УкраинеВСУРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала