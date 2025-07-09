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ВС России нанесли удары по трем украинским аэродромам
ВС России нанесли удары по трем украинским аэродромам - 09.07.2025, ПРАЙМ
ВС России нанесли удары по трем украинским аэродромам
Удары нанесены по аэродромам в Киевской области, Полтаве и Житомире, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T09:04+0300
2025-07-09T09:04+0300
2025-07-09T09:04+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Удары нанесены по аэродромам в Киевской области, Полтаве и Житомире, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "В Киевской области прилёт в аэродром в Гостомеле. В Полтаве несколько в аэродром. В Житомире в аэродром", - заявил Лебедев. Также он сообщил об ударах в районе аэропорта в Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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всу, россия
Спецоперация на Украине, ВСУ, РОССИЯ
ВС России нанесли удары по трем украинским аэродромам
Лебедев: ВС России нанесли удары по трем украинским аэродромам
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Удары нанесены по аэродромам в Киевской области, Полтаве и Житомире, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"В Киевской области прилёт в аэродром в Гостомеле. В Полтаве несколько в аэродром. В Житомире в аэродром", - заявил Лебедев.
Также он сообщил об ударах в районе аэропорта в Харькове.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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