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Узнаваемость российского органического знака достигла рекордных значений
Узнаваемость российского органического знака достигла рекордных значений - 09.07.2025, ПРАЙМ
Узнаваемость российского органического знака достигла рекордных значений
Узнаваемость российского органического знака среди граждан РФ по итогам первого полугодия 2025 года достигла наибольших значений, увеличившись до 25% с 20%... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T07:15+0300
2025-07-09T07:15+0300
2025-07-09T07:15+0300
общество
роскачество
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Узнаваемость российского органического знака среди граждан РФ по итогам первого полугодия 2025 года достигла наибольших значений, увеличившись до 25% с 20% годом ранее, говорится в исследовании Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Там также уточнили, что в исследовании приняли участие 1,5 тысячи россиян старше 18 лет из всех регионов России.
"Узнаваемость российского органического знака по итогам первого полугодия 2025 года достигла рекордных показателей. Каждый четвертый россиянин знает о российском знаке органики. Уровень узнаваемости российского органического знака вырос на 5 п.п. (с 20% до 25%) по сравнению с июнем 2024 года и на 4 п.п. (с 21% по 25%) по сравнению с декабрем 2024 года", - говорится в исследовании.
Вместе с тем, отмечается, что отечественный органический знак остается наиболее узнаваемым среди всех видов сертификации, в том числе европейских EU Organic и EU Ecolabel, а также американского USDA Organic. "Так, уровень знания о EU Organic снизился на 6 п.п. (с 15% до 9%) по сравнению с декабрем 2025 года. Уровень знания USDA Organic снизился на 4 п.п. (с 11% до 7%) по сравнению с декабрем 2024 года. Уровень знания EU Ecolabel снизился на 3 п.п. (с 11% до 8%) по сравнению с декабрем 2025 года", - добавили в организации.
По данным Роскачества, уровень доверия к российскому органическому знаку качества в июне 2025 года составляет 82% по сравнению с 74% годом ранее.
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общество , роскачество
Узнаваемость российского органического знака достигла рекордных значений
Роскачество: узнаваемость российского органического знака достигла наибольших значений
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Узнаваемость российского органического знака среди граждан РФ по итогам первого полугодия 2025 года достигла наибольших значений, увеличившись до 25% с 20% годом ранее, говорится в исследовании Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Там также уточнили, что в исследовании приняли участие 1,5 тысячи россиян старше 18 лет из всех регионов России.
"Узнаваемость российского органического знака по итогам первого полугодия 2025 года достигла рекордных показателей. Каждый четвертый россиянин знает о российском знаке органики. Уровень узнаваемости российского органического знака вырос на 5 п.п. (с 20% до 25%) по сравнению с июнем 2024 года и на 4 п.п. (с 21% по 25%) по сравнению с декабрем 2024 года", - говорится в исследовании.
Вместе с тем, отмечается, что отечественный органический знак остается наиболее узнаваемым среди всех видов сертификации, в том числе европейских EU Organic и EU Ecolabel, а также американского USDA Organic. "Так, уровень знания о EU Organic снизился на 6 п.п. (с 15% до 9%) по сравнению с декабрем 2025 года. Уровень знания USDA Organic снизился на 4 п.п. (с 11% до 7%) по сравнению с декабрем 2024 года. Уровень знания EU Ecolabel снизился на 3 п.п. (с 11% до 8%) по сравнению с декабрем 2025 года", - добавили в организации.
По данным Роскачества, уровень доверия к российскому органическому знаку качества в июне 2025 года составляет 82% по сравнению с 74% годом ранее.