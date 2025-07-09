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Зеленский прокомментировал удар ВС России по Украине
Зеленский прокомментировал удар ВС России по Украине - 09.07.2025, ПРАЙМ
Зеленский прокомментировал удар ВС России по Украине
Атака Вооруженных сил России по территории Украины показательна, заявил Владимир Зеленский. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T17:26+0300
2025-07-09T17:26+0300
2025-07-09T17:26+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Атака Вооруженных сил России по территории Украины показательна, заявил Владимир Зеленский. "Это показательная атака", — написал он в своем Telegram-канале.Глава киевского режима также вновь призвал Запад к введению новых санкций против России.В среду Министерство обороны сообщило, что российская армия применила гиперзвуковые ракеты "Кинжал" для удара по украинским военным аэродромам. В результате атаки также были поражены другие военные объекты украинских вооруженных сил. Кроме того, стало известно, что подразделения группировки войск "Восток" захватили контроль над населенным пунктом Толстой в Донбассе.
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украина, донбасс, владимир зеленский, вс рф, всу, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ДОНБАСС, Владимир Зеленский, ВС РФ, ВСУ, РОССИЯ
Зеленский прокомментировал удар ВС России по Украине
Зеленский: удар ВС России по Украине был показательным
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Атака Вооруженных сил России по территории Украины показательна, заявил Владимир Зеленский.
"Это показательная атака", — написал он в своем Telegram-канале.
Глава киевского режима также вновь призвал Запад к введению новых санкций против России.
В среду Министерство обороны сообщило, что российская армия применила гиперзвуковые ракеты "Кинжал" для удара по украинским военным аэродромам. В результате атаки также были поражены другие военные объекты украинских вооруженных сил. Кроме того, стало известно, что подразделения группировки войск "Восток" захватили контроль над населенным пунктом Толстой в Донбассе.
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