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Биржевые цены на кофе арабика растут на 1,6%
Биржевые цены на кофе арабика растут на 1,6% - 10.07.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на кофе арабика растут на 1,6%
Биржевые цены на кофе арабика в мире в четверг прибавляют почти 1,6% после объявления США пошлин на товары из Бразилии - крупнейшего мирового производителя... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T13:39+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе арабика в мире в четверг прибавляют почти 1,6% после объявления США пошлин на товары из Бразилии - крупнейшего мирового производителя арабики, в то время как цена сорта робуста опустилась до минимума с мая прошлого года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 13.21 мск цена сентябрьского фьючерса на кофе арабика росла на 1,55%, до 2,8845 доллара за фунт (около 6 359 долларов за тонну). Цена сентябрьского фьючерса на кофе сорта робуста в то же время снижалась на 3,17%, до 3 360 долларов за тонну, показатель опустился ниже 3 400 долларов впервые с 16 мая 2024 года. Днем ранее в опубликованном письме американского президента Дональда Трампа сообщалось, что США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50%. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предупредил, что в случае одностороннего повышения тарифов со стороны Соединенных Штатов его страна задействует положения закона об экономической взаимности, который подразумевает соразмерные встречные меры. Бразилия - крупнейший мировой производитель арабики.
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бразилия, сша, дональд трамп, лула да силва, кофе арабика
Экономика, БРАЗИЛИЯ, США, Дональд Трамп, Лула да Силва, кофе арабика
Биржевые цены на кофе арабика растут на 1,6%
Биржевые цены на кофе арабика растут на 1,6% после объявления пошлин США против Бразилии
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе арабика в мире в четверг прибавляют почти 1,6% после объявления США пошлин на товары из Бразилии - крупнейшего мирового производителя арабики, в то время как цена сорта робуста опустилась до минимума с мая прошлого года, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 13.21 мск цена сентябрьского фьючерса на кофе арабика росла на 1,55%, до 2,8845 доллара за фунт (около 6 359 долларов за тонну).
Цена сентябрьского фьючерса на кофе сорта робуста в то же время снижалась на 3,17%, до 3 360 долларов за тонну, показатель опустился ниже 3 400 долларов впервые с 16 мая 2024 года.
Днем ранее в опубликованном письме американского президента Дональда Трампа сообщалось, что США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50%.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предупредил, что в случае одностороннего повышения тарифов со стороны Соединенных Штатов его страна задействует положения закона об экономической взаимности, который подразумевает соразмерные встречные меры. Бразилия - крупнейший мировой производитель арабики.
Мировое производство кофе за год выросло на 6%