https://1prime.ru/20250710/ator-859365822.html
В АТОР оценили вероятность запуска международных авиарейсов в Геленджик
В АТОР оценили вероятность запуска международных авиарейсов в Геленджик - 10.07.2025, ПРАЙМ
В АТОР оценили вероятность запуска международных авиарейсов в Геленджик
Запуск международных авиарейсов в Геленджик пока крайне маловероятен, сказала журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T14:14+0300
2025-07-10T14:14+0300
2025-07-10T14:14+0300
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ТИХВИН (Ленинградская обл), 10 июл - ПРАЙМ. Запуск международных авиарейсов в Геленджик пока крайне маловероятен, сказала журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Крайне маловероятно", - ответила Ломидзе на вопрос о возможном запуске международных авиарейсов в Геленджик. Как сообщала накануне Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы по этому направлению с 18 июля. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего в первом полугодии было выполнено 324 рейса.
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общество , геленджик, элиста, росавиация, атор, аэрофлот
Общество , Геленджик, Элиста, Росавиация, АТОР, Аэрофлот
В АТОР оценили вероятность запуска международных авиарейсов в Геленджик
Глава АТОР Ломидзе: запуск международных авиарейсов в Геленджик пока маловероятн
ТИХВИН (Ленинградская обл), 10 июл - ПРАЙМ. Запуск международных авиарейсов в Геленджик пока крайне маловероятен, сказала журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Крайне маловероятно", - ответила Ломидзе на вопрос о возможном запуске международных авиарейсов в Геленджик.
Как сообщала накануне Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы по этому направлению с 18 июля.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего в первом полугодии было выполнено 324 рейса.
"Аэрофлот" открыл продажу билетов в Геленджик