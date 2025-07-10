https://1prime.ru/20250710/ator-859365822.html

В АТОР оценили вероятность запуска международных авиарейсов в Геленджик

В АТОР оценили вероятность запуска международных авиарейсов в Геленджик - 10.07.2025, ПРАЙМ

В АТОР оценили вероятность запуска международных авиарейсов в Геленджик

Запуск международных авиарейсов в Геленджик пока крайне маловероятен, сказала журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T14:14+0300

2025-07-10T14:14+0300

2025-07-10T14:14+0300

общество

геленджик

элиста

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атор

аэрофлот

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ТИХВИН (Ленинградская обл), 10 июл - ПРАЙМ. Запуск международных авиарейсов в Геленджик пока крайне маловероятен, сказала журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Крайне маловероятно", - ответила Ломидзе на вопрос о возможном запуске международных авиарейсов в Геленджик. Как сообщала накануне Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы по этому направлению с 18 июля. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего в первом полугодии было выполнено 324 рейса.

https://1prime.ru/20250709/gelendzhik-859339653.html

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общество , геленджик, элиста, росавиация, атор, аэрофлот