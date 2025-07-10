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Бразилия предупредила США о последствиях повышения тарифов

Бразилия предупредила США о последствиях повышения тарифов - 10.07.2025, ПРАЙМ

Бразилия предупредила США о последствиях повышения тарифов

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предупредил, что в случае одностороннего повышения тарифов со стороны Соединенных Штатов его страна задействует... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T02:50+0300

2025-07-10T02:50+0300

2025-07-10T02:50+0300

общество

бразилия

сша

дональд трамп

лула да силва

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МЕХИКО, 10 июл - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предупредил, что в случае одностороннего повышения тарифов со стороны Соединенных Штатов его страна задействует положения закона об экономической взаимности, который подразумевает соразмерные встречные меры. "Любая мера по повышению пошлин в одностороннем порядке будет встречена ответными действиями на основе бразильского закона об экономической взаимности", - написал Лула в своем блоге в Х. Политик подчеркнул, что Бразилия - это суверенное государство с независимыми институтами, которое не допустит внешнего давления, в том числе в судебной сфере, имея в виду недавние критические заявления президента США Дональда Трампа о суде над бывшим бразильским лидером Жаиром Болсонару как об "охоте на ведьм". Закон об экономической взаимности, подписанный Лулой в апреле 2025 года, предусматривает возможность приостанавливать торговые и инвестиционные преференции, а также обязательства в области прав интеллектуальной собственности в ответ на недружественные меры со стороны других стран или экономических блоков. Поводом для введения закона стала тарифная политика администрации Дональда Трампа, включающая 10-процентную пошлину на весь экспорт из Бразилии в США и 25-процентную - на сталь и алюминий. Эти меры наносят существенный ущерб бразильским экспортёрам, подчеркнули тогда в правительстве. Лула также назвал ложными заявления о якобы наличии торгового дефицита США с Бразилией. По его словам, статистика самого американского правительства свидетельствует о профиците США в двусторонней торговле на сумму более 410 миллиардов долларов за последние 15 лет. Глава бразильского государства заключил, что страна будет твердо отстаивать свои интересы на международной арене и добиваться уважения к своему суверенитету.

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общество , бразилия, сша, дональд трамп, лула да силва