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Цена на палладий поднялась выше 1200 долларов за унцию
Цена на палладий поднялась выше 1200 долларов за унцию - 10.07.2025, ПРАЙМ
Цена на палладий поднялась выше 1200 долларов за унцию
Стоимость фьючерса на палладий в четверг растет на 5%, поднявшись выше 1200 долларов за тройскую унцию впервые с конца октября прошлого года, свидетельствуют... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T16:52+0300
2025-07-10T16:52+0300
2025-07-10T16:52+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в четверг растет на 5%, поднявшись выше 1200 долларов за тройскую унцию впервые с конца октября прошлого года, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME). По состоянию на 16.40 мск цена на сентябрьский фьючерс на палладий росла на 5,21% - до 1 201 доллара за тройскую унцию. Цена поднялась выше отметки в 1200 долларов впервые с 30 октября 2024 года. Стоимость фьючерса растет третий месяц подряд, с начала июля рост составил уже почти 8,5% после увеличения примерно на 14% в июне и приблизительно на 5% в мае. Суммарно за этот период рост составил 28%.
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рынок, торги, палладий
Экономика, Рынок, Торги, палладий
Цена на палладий поднялась выше 1200 долларов за унцию
CME: цена на палладий поднялась выше 1200 долларов впервые с октября 2024 года
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в четверг растет на 5%, поднявшись выше 1200 долларов за тройскую унцию впервые с конца октября прошлого года, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME).
По состоянию на 16.40 мск цена на сентябрьский фьючерс на палладий росла на 5,21% - до 1 201 доллара за тройскую унцию. Цена поднялась выше отметки в 1200 долларов впервые с 30 октября 2024 года.
Стоимость фьючерса растет третий месяц подряд, с начала июля рост составил уже почти 8,5% после увеличения примерно на 14% в июне и приблизительно на 5% в мае. Суммарно за этот период рост составил 28%.
"Норникель" спрогнозировал относительный баланс на мировом рынке палладия