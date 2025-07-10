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Цена на палладий поднялась выше 1200 долларов за унцию

Цена на палладий поднялась выше 1200 долларов за унцию - 10.07.2025, ПРАЙМ

Цена на палладий поднялась выше 1200 долларов за унцию

Стоимость фьючерса на палладий в четверг растет на 5%, поднявшись выше 1200 долларов за тройскую унцию впервые с конца октября прошлого года, свидетельствуют... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T16:52+0300

2025-07-10T16:52+0300

2025-07-10T16:52+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в четверг растет на 5%, поднявшись выше 1200 долларов за тройскую унцию впервые с конца октября прошлого года, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME). По состоянию на 16.40 мск цена на сентябрьский фьючерс на палладий росла на 5,21% - до 1 201 доллара за тройскую унцию. Цена поднялась выше отметки в 1200 долларов впервые с 30 октября 2024 года. Стоимость фьючерса растет третий месяц подряд, с начала июля рост составил уже почти 8,5% после увеличения примерно на 14% в июне и приблизительно на 5% в мае. Суммарно за этот период рост составил 28%.

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рынок, торги, палладий