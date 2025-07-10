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Ford отзовет в США более 850 тысяч авто из-за проблем с топливным насосом - 10.07.2025, ПРАЙМ
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Ford отзовет в США более 850 тысяч авто из-за проблем с топливным насосом
Ford отзовет в США более 850 тысяч авто из-за проблем с топливным насосом - 10.07.2025, ПРАЙМ
Ford отзовет в США более 850 тысяч авто из-за проблем с топливным насосом
Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. отзывает в США более 850 тысяч машин из-за риска неисправности в работе топливного насоса низкого давления,... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T11:46+0300
2025-07-10T11:46+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. отзывает в США более 850 тысяч машин из-за риска неисправности в работе топливного насоса низкого давления, говорится в пресс-релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Ford Motor Company (Ford) отзывает некоторые автомобили Bronco, Explorer, Lincoln Aviator, F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD, F-550 SD 2021-2023 годов выпуска, Lincoln Navigator, Mustang, F-150 2021-2022 годов выпуска и автомобили Expedition 2022 года выпуска. Топливный насос низкого давления может выйти из строя, что может привести к отключению двигателя во время движения", - говорится в сообщении. Согласно документу, будут отозваны 850 318 автомобилей. Организация сообщает, что решение по устранению неисправности находится на стадии разработки, письма с уведомлениями о риске для безопасности будут отправлены владельцам по почте. По готовому решению об устранении поломки будут также направлены отдельные письма позже. Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания известна как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.
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сша, ford, авто, бизнес
Экономика, США, Ford, Авто, Бизнес
11:46 10.07.2025
 
Ford отзовет в США более 850 тысяч авто из-за проблем с топливным насосом

Ford отзовет в США более 850 тысяч автомобилей из-за риска поломки топливного насоса

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк% Эмблема Ford
% Эмблема Ford - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. отзывает в США более 850 тысяч машин из-за риска неисправности в работе топливного насоса низкого давления, говорится в пресс-релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
"Ford Motor Company (Ford) отзывает некоторые автомобили Bronco, Explorer, Lincoln Aviator, F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD, F-550 SD 2021-2023 годов выпуска, Lincoln Navigator, Mustang, F-150 2021-2022 годов выпуска и автомобили Expedition 2022 года выпуска. Топливный насос низкого давления может выйти из строя, что может привести к отключению двигателя во время движения", - говорится в сообщении.
Согласно документу, будут отозваны 850 318 автомобилей.
Организация сообщает, что решение по устранению неисправности находится на стадии разработки, письма с уведомлениями о риске для безопасности будут отправлены владельцам по почте. По готовому решению об устранении поломки будут также направлены отдельные письма позже.
Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания известна как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.
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