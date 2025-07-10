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"Винный гид России" оценит потенциал производства вина в трех регионах

"Винный гид России" оценит потенциал производства вина в трех регионах - 10.07.2025, ПРАЙМ

"Винный гид России" оценит потенциал производства вина в трех регионах

Эксперты "Винного гида России" в текущем году оценят потенциал производства вина в Воронежской и Московской областях, а также в Башкирии, рассказали РИА Новости | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T06:15+0300

2025-07-10T06:15+0300

2025-07-10T06:15+0300

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московская область

башкирия

роскачество

минпромторг

минсельхоз

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Эксперты "Винного гида России" в текущем году оценят потенциал производства вина в Воронежской и Московской областях, а также в Башкирии, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Этот год станет новым для аудитов сразу трех регионов – Воронежской, Московской области, а также республики Башкортостан. В каждом из них будут проведены профильные совещания с представителями региональных администраций и бизнес-сообщества. Отмечу, что эксперты проекта уже предварительно посещали все эти регионы и отмечают их высокий потенциал развития, в том числе для органического виноградарства", - сказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, ее слова приводит пресс-служба организации. Там также уточнили, что с этого года будут изменены критерии оценки продукции на соответствие опережающему стандарту Роскачества. Теперь вина будут считаться отвечающими требованиям организации, если наберут 83 балла и более вместо прежних 78. "Отмечу, что уровень 83 баллов - это уже призовая планка на многих российских и международных конкурсах", - процитировали в сообщении руководителя "Винного гида России" Олесю Латышеву. В Роскачестве отметили, что в этом году эксперты будут отдельно проводить сравнительный анализ качества вин, укупоренных разными видами пробки. Также будет продолжено специальное исследование вин в жестяных банках и других нестандартных типах тары. "Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.

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общество , московская область, башкирия, роскачество, минпромторг, минсельхоз