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Фондовые индексы США преимущественно торгуются в плюсе

Фондовые индексы США преимущественно торгуются в плюсе - 10.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США преимущественно торгуются в плюсе

Фондовые индексы США преимущественно торгуются в плюсе в четверг несмотря на опасения замедления экономического роста страны, следует из данных торгов и... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T17:55+0300

2025-07-10T17:55+0300

2025-07-10T17:55+0300

экономика

сша

бразилия

дональд трамп

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dow jones

nasdaq

nasdaq composite

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Фондовые индексы США преимущественно торгуются в плюсе в четверг несмотря на опасения замедления экономического роста страны, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 17.47 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,44%, до 44 651,7 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - снижался на 0,25%, до 20 559,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднимался - на 0,09%, до 6 268,91 пункта. Участники рынка в четверг могут обращать внимание на ход мирового торгового диалога. Аналитики опасаются, что введение администрацией США импортных пошлин в отношении ряда стран может привести к тому, что Федеральная резервная система (ФРС) примет решение о более позднем снижении базовой ставки, из-за чего экономический рост в стране может замедлиться. Днем ранее в опубликованном письме американского президента Дональда Трампа сообщалось, что США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50%. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предупредил, что в случае одностороннего повышения тарифов со стороны Соединенных Штатов его страна задействует положения закона об экономической взаимности, который подразумевает соразмерные встречные меры. "Вероятность того, что к 1 августа прояснится ситуация с пошлинами, равна нулю, а это делает снижение ключевой ставки в июле невозможным", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Sevens Report Тома Эссеи (Tom Essaye). Он также добавил, что такая тарифная политика может привести к тому, что "ключевая ставка будет оставаться выше в течение более длительного срока и увеличит вероятность замедления экономического роста". Также инвесторы могут оценивать макростатистику по США. Число заявок на пособие по безработице в стране за неделю неожиданно снизилось - до 227 тысяч. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя до 235 тысяч. Данные учитываются ФРС США в решениях по монетарной политике. Слабая макростатистика, указывающая на замедление экономики, может укрепить ожидания рынка по грядущему снижению процентной ставки. Решение по ставке в свою очередь может повлиять на динамику фондовых индексов. По данным CME Group, порядка 68,4% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых.

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сша, бразилия, дональд трамп, лула да силва, dow jones, nasdaq, nasdaq composite