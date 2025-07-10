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Китай в июне нарастил экспорт автомобилей на 22,2%

Китай в июне нарастил экспорт автомобилей на 22,2% - 10.07.2025, ПРАЙМ

Китай в июне нарастил экспорт автомобилей на 22,2%

КНР в июне 2025 года нарастил экспорт автомобилей на 22,2% в годовом выражении, до 592 тысячи единиц, сообщила в четверг Китайская ассоциация... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T08:39+0300

2025-07-10T08:39+0300

2025-07-10T08:39+0300

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ПЕКИН, 10 июл - ПРАЙМ. КНР в июне 2025 года нарастил экспорт автомобилей на 22,2% в годовом выражении, до 592 тысячи единиц, сообщила в четверг Китайская ассоциация автопроизводителей. "В июне экспорт автомобилей достиг 592 тысячи единиц, что на 22,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 7,4% больше, чем в предыдущем месяце", - говорится в сообщении ассоциации. По итогам первого полугодия 2025 года Китай экспортировал 3,083 миллиона автомобилей, что на 10,4 процента больше, чем за первые 6 месяцев 2024 года.

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мировая экономика, китай, авто