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Китай в I полугодии нарастил производство и продажи автомобилей
Китай в I полугодии нарастил производство и продажи автомобилей - 10.07.2025, ПРАЙМ
Китай в I полугодии нарастил производство и продажи автомобилей
Китай в первом полугодии 2025 года нарастил производство и продажи автомобилей на 12,5% и 11,4% соответственно, сообщила в четверг Китайская ассоциация... | 10.07.2025, ПРАЙМ
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ПЕКИН, 10 июл – ПРАЙМ. Китай в первом полугодии 2025 года нарастил производство и продажи автомобилей на 12,5% и 11,4% соответственно, сообщила в четверг Китайская ассоциация автопроизводителей. "В январе-июне производство и продажи автомобилей достигли 15,62 миллиона единиц и 15,65 миллиона единиц, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 12,5% и 11,4% соответственно", - говорится в сообщении ассоциации. Вместе с тем отмечается, что темпы роста объемов производства сократились на 0,2 процентных пункта по сравнению с январем-маем этого года, а темпы роста объема продаж увеличились на 0,5 процентных пункта. При этом продажи автомобилей в первом полугодии только на внутреннем рынке Китая достигли 12,57 миллиона единиц, что на 11,7% больше показателя аналогичного периода 2024 года, из них 6,693 миллиона автомобилей на традиционном топливе. Указано, что за отчетный период в КНР было произведено 6,968 миллиона автомобилей на новых источниках энергии, а продано – 6,937 миллиона, рост в годовом выражении 41,4% и 40,3% соответственно.
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мировая экономика, китай, авто, китайские авто
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, Авто, китайские авто
Китай в I полугодии нарастил производство и продажи автомобилей
Китай в I полугодии нарастил производство и продажи автомобилей на 12,5% и 11,4%
ПЕКИН, 10 июл – ПРАЙМ. Китай в первом полугодии 2025 года нарастил производство и продажи автомобилей на 12,5% и 11,4% соответственно, сообщила в четверг Китайская ассоциация автопроизводителей.
"В январе-июне производство и продажи автомобилей достигли 15,62 миллиона единиц и 15,65 миллиона единиц, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 12,5% и 11,4% соответственно", - говорится в сообщении ассоциации.
Вместе с тем отмечается, что темпы роста объемов производства сократились на 0,2 процентных пункта по сравнению с январем-маем этого года, а темпы роста объема продаж увеличились на 0,5 процентных пункта.
При этом продажи автомобилей в первом полугодии только на внутреннем рынке Китая достигли 12,57 миллиона единиц, что на 11,7% больше показателя аналогичного периода 2024 года, из них 6,693 миллиона автомобилей на традиционном топливе.
Указано, что за отчетный период в КНР было произведено 6,968 миллиона автомобилей на новых источниках энергии, а продано – 6,937 миллиона, рост в годовом выражении 41,4% и 40,3% соответственно.
Китай в июне нарастил экспорт автомобилей на 22,2%