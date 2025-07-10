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Нефть слабо дорожает на фоне макроэкономической нестабильности - 10.07.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Нефть слабо дорожает на фоне макроэкономической нестабильности
Нефть слабо дорожает на фоне макроэкономической нестабильности - 10.07.2025, ПРАЙМ
Нефть слабо дорожает на фоне макроэкономической нестабильности
Мировые цены на нефть в четверг утром слабо растут на фоне осторожности инвесторов в связи с макроэкономической нестабильностью, а также после выхода данных по... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T08:51+0300
2025-07-10T08:51+0300
энергетика
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром слабо растут на фоне осторожности инвесторов в связи с макроэкономической нестабильностью, а также после выхода данных по увеличению запасов данного топливно-энергетического ресурса в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 8.40 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,11%, до 70,27 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,03%, до 68,4 доллара. Макроэкономическая неопределенность привела к более осторожной покупательской среде, считают аналитики Kpler, мнение которых приводит агентство Рейтер, отмечая при этом, что премия за геополитический риск снизилась в связи с сохранением перемирия между Ираном и Израилем. Сдерживать рост котировок нефти могут и вышедшие данные по ее запасам в США ранее в среду. Так, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 4 июля увеличились на 7,1 миллиона баррелей, или на 1,7% - до 426 миллионов баррелей.
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сша, иран, израиль, рынок, торги, нефть
Энергетика, США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Рынок, Торги, Нефть
08:51 10.07.2025
 
Нефть слабо дорожает на фоне макроэкономической нестабильности

Цены на нефть слабо растут на фоне макроэкономической нестабильности

© fotolia.com / Guido Vrola%Нефтяные насосы
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© fotolia.com / Guido Vrola
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром слабо растут на фоне осторожности инвесторов в связи с макроэкономической нестабильностью, а также после выхода данных по увеличению запасов данного топливно-энергетического ресурса в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 8.40 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,11%, до 70,27 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,03%, до 68,4 доллара.
Макроэкономическая неопределенность привела к более осторожной покупательской среде, считают аналитики Kpler, мнение которых приводит агентство Рейтер, отмечая при этом, что премия за геополитический риск снизилась в связи с сохранением перемирия между Ираном и Израилем.
Сдерживать рост котировок нефти могут и вышедшие данные по ее запасам в США ранее в среду. Так, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 4 июля увеличились на 7,1 миллиона баррелей, или на 1,7% - до 426 миллионов баррелей.
#Здание штаб-квартиры ОПЕК в Вене, Австрия - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
Нефть умеренно дорожает на новостях от ОПЕК
Вчера, 19:56
 
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