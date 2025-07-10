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Нефть слабо дорожает на фоне макроэкономической нестабильности

Нефть слабо дорожает на фоне макроэкономической нестабильности - 10.07.2025, ПРАЙМ

Нефть слабо дорожает на фоне макроэкономической нестабильности

Мировые цены на нефть в четверг утром слабо растут на фоне осторожности инвесторов в связи с макроэкономической нестабильностью, а также после выхода данных по... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T08:51+0300

2025-07-10T08:51+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром слабо растут на фоне осторожности инвесторов в связи с макроэкономической нестабильностью, а также после выхода данных по увеличению запасов данного топливно-энергетического ресурса в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 8.40 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,11%, до 70,27 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,03%, до 68,4 доллара. Макроэкономическая неопределенность привела к более осторожной покупательской среде, считают аналитики Kpler, мнение которых приводит агентство Рейтер, отмечая при этом, что премия за геополитический риск снизилась в связи с сохранением перемирия между Ираном и Израилем. Сдерживать рост котировок нефти могут и вышедшие данные по ее запасам в США ранее в среду. Так, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 4 июля увеличились на 7,1 миллиона баррелей, или на 1,7% - до 426 миллионов баррелей.

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сша, иран, израиль, рынок, торги, нефть