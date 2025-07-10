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ОПЕК+ видит сильный экономический рост в мире, заявил генсек альянса

ОПЕК+ видит сильный экономический рост в мире, заявил генсек альянса - 10.07.2025, ПРАЙМ

ОПЕК+ видит сильный экономический рост в мире, заявил генсек альянса

ОПЕК+, принимая решение о выходе из добровольных ограничений нефтедобычи, ориентируется на то, что видит сильный экономический рост в мире и высокий спрос на... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T12:26+0300

2025-07-10T12:26+0300

2025-07-10T12:26+0300

энергетика

мировая экономика

ближний восток

китай

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хайсам аль-гайс

опек

cnbc

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ВЕНА, 10 июл - ПРАЙМ. ОПЕК+, принимая решение о выходе из добровольных ограничений нефтедобычи, ориентируется на то, что видит сильный экономический рост в мире и высокий спрос на нефть, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс. "Мы действительно видим признаки высокого спроса, да, несмотря на некоторый шум и волнения, о которых мы слышим, разговоры о тарифах, потенциальных торговых войнах или замедлении экономического роста. Мы этого не видим. Мы наблюдаем сильный глобальный экономический рост", - сказал он в интервью телеканалу CNBC в рамках Семинара ОПЕК, отвечая на вопрос, насколько оправдано увеличение добычи альянсом. Он отметил, что ОПЕК в своем прогнозе ожидает экономический рост на уровне 2,9% в текущем году. "И я всегда говорю, что мы должны отличать шум от реальных фактов. Для нас важны реальные факты. Мы видим высокий спрос на Ближнем Востоке, в Китае, авиационный сектор переживает бум в Индии и во многих других странах мира. Мы находимся в третьем квартале, когда в США наблюдается пик спроса на бензин в сезон автомобилей", - добавил генсек ОПЕК. Восемь стран ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия) добровольно приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. С мая страны договорились ускорить выход из ограничений и увеличить максимально разрешенный уровень добычи на 411 тысяч баррелей в сутки. На такой же объем могла увеличиваться добыча ежемесячно в июне и июле. В субботу было объявлено, что в августе предел нефтепроизводства вырастет сразу на 548 тысяч баррелей в сутки. Однако этот план не учитывает представленный в секретариат ОПЕК график компенсаций ранее допущенного перепроизводства. С его учетом максимально можно будет нарастить добычу только на 502 тысячи баррелей в сутки. Поэтому, например, для России квота увеличится до 9,181 миллиона баррелей в сутки вместо 9,344 миллиона. Международный семинар ОПЕК проходит 9-10 июля в Вене, Австрия. РИА Новости выступает официальным информационным партнером семинара.

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мировая экономика, ближний восток, китай, индия, хайсам аль-гайс, опек, cnbc, нефть