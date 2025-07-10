https://1prime.ru/20250710/rouming-859361189.html
В ЕАЭС планируют установить справедливые тарифы на роуминг
В ЕАЭС планируют установить справедливые тарифы на роуминг - 10.07.2025, ПРАЙМ
В ЕАЭС планируют установить справедливые тарифы на роуминг
Комфортные тарифы на роуминг, сопоставимые с тарифами в "домашней" сети, в рамках всего Евразийского экономического союза планируется установить с 1 января 2028 | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T12:47+0300
2025-07-10T12:47+0300
2025-07-10T12:47+0300
экономика
общество
евразийская экономическая комиссия
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/76323/80/763238053_0:304:5063:3152_1920x0_80_0_0_134f24c463fca7754c801d8d09d0d764.jpg
МИНСК, 10 июл – ПРАЙМ. Комфортные тарифы на роуминг, сопоставимые с тарифами в "домашней" сети, в рамках всего Евразийского экономического союза планируется установить с 1 января 2028 года, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии. "Восьмого июля 2025 года на заседании Совета Евразийской экономической комиссии утвержден новый срок реализации плана по внедрению справедливых тарифов в роуминге - IV квартал 2027 года. До этого в комиссии рассчитывают принять все необходимые решения и отменить роуминг с 1 января 2028 года", - приводит агентство Белта слова представителя пресс-службы. Он подчеркнул, что инициатива по отмене роуминга, или внедрению справедливых тарифов на услуги связи в роуминге, поддерживается всеми странами Евразийского экономического союза. Ранее планировалось внедрить комфортные тарифы на роуминг в ЕАЭС в 2025 году. "Но в связи с необходимостью дополнительной проработки вопроса нивелирования финансовых потерь операторов сотовой связи, а также для предотвращения мошеннического трафика и настройки биллинговых систем стороны перенесли срок отмены. Это позволит Евразийской экономической комиссии совместно с государствами-членами дополнительно проанализировать уровни ставок международного интерконнекта, межоператорские роуминговые тарифы и выработать оптимальный вариант тарифа, учитывающий интересы как абонентов, так и операторов связи", - пояснил представитель пресс-службы ЕЭК.
https://1prime.ru/20250707/peregovory-859237501.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76323/80/763238053_228:0:4836:3456_1920x0_80_0_0_0027ade63be2b0323d6cceee4526c9c5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , евразийская экономическая комиссия, еаэс
Экономика, Общество , Евразийская экономическая комиссия, ЕАЭС
В ЕАЭС планируют установить справедливые тарифы на роуминг
Справедливые тарифы на роуминг в ЕАЭС планируется ввести с 1 января 2028 года
МИНСК, 10 июл – ПРАЙМ. Комфортные тарифы на роуминг, сопоставимые с тарифами в "домашней" сети, в рамках всего Евразийского экономического союза планируется установить с 1 января 2028 года, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.
"Восьмого июля 2025 года на заседании Совета Евразийской экономической комиссии утвержден новый срок реализации плана по внедрению справедливых тарифов в роуминге - IV квартал 2027 года. До этого в комиссии рассчитывают принять все необходимые решения и отменить роуминг с 1 января 2028 года", - приводит агентство Белта слова представителя пресс-службы.
Он подчеркнул, что инициатива по отмене роуминга, или внедрению справедливых тарифов на услуги связи в роуминге, поддерживается всеми странами Евразийского экономического союза.
Ранее планировалось внедрить комфортные тарифы на роуминг в ЕАЭС в 2025 году. "Но в связи с необходимостью дополнительной проработки вопроса нивелирования финансовых потерь операторов сотовой связи, а также для предотвращения мошеннического трафика и настройки биллинговых систем стороны перенесли срок отмены. Это позволит Евразийской экономической комиссии совместно с государствами-членами дополнительно проанализировать уровни ставок международного интерконнекта, межоператорские роуминговые тарифы и выработать оптимальный вариант тарифа, учитывающий интересы как абонентов, так и операторов связи", - пояснил представитель пресс-службы ЕЭК.
Переговоры Индии и ЕАЭС о ЗСТ находятся в активной фазе, заявил торгпред РФ