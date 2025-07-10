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В ЕАЭС планируют установить справедливые тарифы на роуминг - 10.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В ЕАЭС планируют установить справедливые тарифы на роуминг
В ЕАЭС планируют установить справедливые тарифы на роуминг - 10.07.2025, ПРАЙМ
В ЕАЭС планируют установить справедливые тарифы на роуминг
Комфортные тарифы на роуминг, сопоставимые с тарифами в "домашней" сети, в рамках всего Евразийского экономического союза планируется установить с 1 января 2028 | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T12:47+0300
2025-07-10T12:47+0300
экономика
общество
евразийская экономическая комиссия
еаэс
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МИНСК, 10 июл – ПРАЙМ. Комфортные тарифы на роуминг, сопоставимые с тарифами в "домашней" сети, в рамках всего Евразийского экономического союза планируется установить с 1 января 2028 года, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии. "Восьмого июля 2025 года на заседании Совета Евразийской экономической комиссии утвержден новый срок реализации плана по внедрению справедливых тарифов в роуминге - IV квартал 2027 года. До этого в комиссии рассчитывают принять все необходимые решения и отменить роуминг с 1 января 2028 года", - приводит агентство Белта слова представителя пресс-службы. Он подчеркнул, что инициатива по отмене роуминга, или внедрению справедливых тарифов на услуги связи в роуминге, поддерживается всеми странами Евразийского экономического союза. Ранее планировалось внедрить комфортные тарифы на роуминг в ЕАЭС в 2025 году. "Но в связи с необходимостью дополнительной проработки вопроса нивелирования финансовых потерь операторов сотовой связи, а также для предотвращения мошеннического трафика и настройки биллинговых систем стороны перенесли срок отмены. Это позволит Евразийской экономической комиссии совместно с государствами-членами дополнительно проанализировать уровни ставок международного интерконнекта, межоператорские роуминговые тарифы и выработать оптимальный вариант тарифа, учитывающий интересы как абонентов, так и операторов связи", - пояснил представитель пресс-службы ЕЭК.
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общество , евразийская экономическая комиссия, еаэс
Экономика, Общество , Евразийская экономическая комиссия, ЕАЭС
12:47 10.07.2025
 
В ЕАЭС планируют установить справедливые тарифы на роуминг

Справедливые тарифы на роуминг в ЕАЭС планируется ввести с 1 января 2028 года

© fotolia.com / rangizzz%Сотовая связь
%Сотовая связь - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© fotolia.com / rangizzz
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МИНСК, 10 июл – ПРАЙМ. Комфортные тарифы на роуминг, сопоставимые с тарифами в "домашней" сети, в рамках всего Евразийского экономического союза планируется установить с 1 января 2028 года, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.
"Восьмого июля 2025 года на заседании Совета Евразийской экономической комиссии утвержден новый срок реализации плана по внедрению справедливых тарифов в роуминге - IV квартал 2027 года. До этого в комиссии рассчитывают принять все необходимые решения и отменить роуминг с 1 января 2028 года", - приводит агентство Белта слова представителя пресс-службы.
Он подчеркнул, что инициатива по отмене роуминга, или внедрению справедливых тарифов на услуги связи в роуминге, поддерживается всеми странами Евразийского экономического союза.
Ранее планировалось внедрить комфортные тарифы на роуминг в ЕАЭС в 2025 году. "Но в связи с необходимостью дополнительной проработки вопроса нивелирования финансовых потерь операторов сотовой связи, а также для предотвращения мошеннического трафика и настройки биллинговых систем стороны перенесли срок отмены. Это позволит Евразийской экономической комиссии совместно с государствами-членами дополнительно проанализировать уровни ставок международного интерконнекта, межоператорские роуминговые тарифы и выработать оптимальный вариант тарифа, учитывающий интересы как абонентов, так и операторов связи", - пояснил представитель пресс-службы ЕЭК.
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ЭкономикаОбществоЕвразийская экономическая комиссияЕАЭС
 
 
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