Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Здесь мы управляем". Президент Бразилии раскритиковал Трампа - 10.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250710/sherif-859380816.html
"Здесь мы управляем". Президент Бразилии раскритиковал Трампа
"Здесь мы управляем". Президент Бразилии раскритиковал Трампа - 10.07.2025, ПРАЙМ
"Здесь мы управляем". Президент Бразилии раскритиковал Трампа
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал главу США Дональда Трампа за попытки вмешательства во внутренние дела других государств, назвав такие | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T23:30+0300
2025-07-10T23:31+0300
политика
бразилия
сша
лула да силва
дональд трамп
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/25/841242522_0:221:5140:3112_1920x0_80_0_0_83c7adbf6e3417f44fb05b5d57cfd393.jpg
МЕХИКО, 10 июл - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал главу США Дональда Трампа за попытки вмешательства во внутренние дела других государств, назвав такие действия недопустимыми. "Нельзя, чтобы он думал, что его избрали на пост шерифа мира - его избрали на пост президента Соединенных Штатов, и он может делать в Соединенных Штатах все, что захочет, а здесь, в Бразилии, мы, бразильцы, всем управляем", - сказал Лула в интервью телеканалу Record. В понедельник Трамп заявил в соцсети Truth Social, что его союзник и бывший лидер Бразилии Жаир Болсонару подвергается политическим преследованиям, и призвал прекратить "охоту на ведьм" в его отношении. Глава бразильского государства напомнил коллеге из США, что он ожидает от него уважения к бразильскому государству и бразильской юстиции, такого же, какое демонстрирует сам Лула в отношении США. "Я не вмешиваюсь в судебную власть, потому что здесь судебная власть автономна, особенно Верховный суд", - подчеркнул Лула да Силва.По его словам, письмо Трампа с критикой суда над Болсонару вышло в свет после визита в США сына Болсонару."Это сын Болсонару поехал к Трампу и стал ему вбивать в голову, как начать это письмо - с осуждения судебного процесса, который в реальности находится в руках Верховного суда и не имеет никакого политического характера", - заявил глава государства.
https://1prime.ru/20250707/poshliny-859261194.html
бразилия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/25/841242522_348:0:4792:3333_1920x0_80_0_0_fb88fe6580aa76def987c037b5456923.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бразилия, сша, лула да силва, дональд трамп, верховный суд
Политика, БРАЗИЛИЯ, США, Лула да Силва, Дональд Трамп, Верховный суд
23:30 10.07.2025 (обновлено: 23:31 10.07.2025)
 
"Здесь мы управляем". Президент Бразилии раскритиковал Трампа

Президент Бразилии Лула да Силва призвал Трампа не думать, что он шериф мира

© CC BY 2.0 / Ricardo Stuckert/Palácio do PlanaltoПрезидент Бразилии Лула да Силва
Президент Бразилии Лула да Силва - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© CC BY 2.0 / Ricardo Stuckert/Palácio do Planalto
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МЕХИКО, 10 июл - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал главу США Дональда Трампа за попытки вмешательства во внутренние дела других государств, назвав такие действия недопустимыми.
"Нельзя, чтобы он думал, что его избрали на пост шерифа мира - его избрали на пост президента Соединенных Штатов, и он может делать в Соединенных Штатах все, что захочет, а здесь, в Бразилии, мы, бразильцы, всем управляем", - сказал Лула в интервью телеканалу Record.
В понедельник Трамп заявил в соцсети Truth Social, что его союзник и бывший лидер Бразилии Жаир Болсонару подвергается политическим преследованиям, и призвал прекратить "охоту на ведьм" в его отношении.
Глава бразильского государства напомнил коллеге из США, что он ожидает от него уважения к бразильскому государству и бразильской юстиции, такого же, какое демонстрирует сам Лула в отношении США.
"Я не вмешиваюсь в судебную власть, потому что здесь судебная власть автономна, особенно Верховный суд", - подчеркнул Лула да Силва.
По его словам, письмо Трампа с критикой суда над Болсонару вышло в свет после визита в США сына Болсонару.
"Это сын Болсонару поехал к Трампу и стал ему вбивать в голову, как начать это письмо - с осуждения судебного процесса, который в реальности находится в руках Верховного суда и не имеет никакого политического характера", - заявил глава государства.
Флажки стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
Трампу объяснили, кому на самом деле навредят пошлины против БРИКС
7 июля, 18:16
 
ПолитикаБРАЗИЛИЯСШАЛула да СилваДональд ТрампВерховный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала