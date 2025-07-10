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"Здесь мы управляем". Президент Бразилии раскритиковал Трампа
"Здесь мы управляем". Президент Бразилии раскритиковал Трампа - 10.07.2025, ПРАЙМ
"Здесь мы управляем". Президент Бразилии раскритиковал Трампа
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал главу США Дональда Трампа за попытки вмешательства во внутренние дела других государств, назвав такие | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T23:30+0300
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лула да силва
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МЕХИКО, 10 июл - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал главу США Дональда Трампа за попытки вмешательства во внутренние дела других государств, назвав такие действия недопустимыми. "Нельзя, чтобы он думал, что его избрали на пост шерифа мира - его избрали на пост президента Соединенных Штатов, и он может делать в Соединенных Штатах все, что захочет, а здесь, в Бразилии, мы, бразильцы, всем управляем", - сказал Лула в интервью телеканалу Record. В понедельник Трамп заявил в соцсети Truth Social, что его союзник и бывший лидер Бразилии Жаир Болсонару подвергается политическим преследованиям, и призвал прекратить "охоту на ведьм" в его отношении. Глава бразильского государства напомнил коллеге из США, что он ожидает от него уважения к бразильскому государству и бразильской юстиции, такого же, какое демонстрирует сам Лула в отношении США. "Я не вмешиваюсь в судебную власть, потому что здесь судебная власть автономна, особенно Верховный суд", - подчеркнул Лула да Силва.По его словам, письмо Трампа с критикой суда над Болсонару вышло в свет после визита в США сына Болсонару."Это сын Болсонару поехал к Трампу и стал ему вбивать в голову, как начать это письмо - с осуждения судебного процесса, который в реальности находится в руках Верховного суда и не имеет никакого политического характера", - заявил глава государства.
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бразилия, сша, лула да силва, дональд трамп, верховный суд
Политика, БРАЗИЛИЯ, США, Лула да Силва, Дональд Трамп, Верховный суд
"Здесь мы управляем". Президент Бразилии раскритиковал Трампа
Президент Бразилии Лула да Силва призвал Трампа не думать, что он шериф мира
МЕХИКО, 10 июл - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал главу США Дональда Трампа за попытки вмешательства во внутренние дела других государств, назвав такие действия недопустимыми.
"Нельзя, чтобы он думал, что его избрали на пост шерифа мира - его избрали на пост президента Соединенных Штатов, и он может делать в Соединенных Штатах все, что захочет, а здесь, в Бразилии, мы, бразильцы, всем управляем", - сказал Лула в интервью телеканалу Record.
В понедельник Трамп заявил в соцсети Truth Social, что его союзник и бывший лидер Бразилии Жаир Болсонару подвергается политическим преследованиям, и призвал прекратить "охоту на ведьм" в его отношении.
Глава бразильского государства напомнил коллеге из США, что он ожидает от него уважения к бразильскому государству и бразильской юстиции, такого же, какое демонстрирует сам Лула в отношении США.
"Я не вмешиваюсь в судебную власть, потому что здесь судебная власть автономна, особенно Верховный суд", - подчеркнул Лула да Силва.
По его словам, письмо Трампа с критикой суда над Болсонару вышло в свет после визита в США сына Болсонару.
"Это сын Болсонару поехал к Трампу и стал ему вбивать в голову, как начать это письмо - с осуждения судебного процесса, который в реальности находится в руках Верховного суда и не имеет никакого политического характера", - заявил глава государства.
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