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Президент Бразилии заявил, что страна переживет без торговли с США
Президент Бразилии заявил, что страна переживет без торговли с США - 10.07.2025, ПРАЙМ
Президент Бразилии заявил, что страна переживет без торговли с США
Торговля с Соединенными Штатами составляет лишь 1,7% от ВВП Бразилии и не является критически важной - страна не откажется от принципа взаимности в вопросах... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T23:46+0300
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МЕХИКО, 10 июл - ПРАЙМ. Торговля с Соединенными Штатами составляет лишь 1,7% от ВВП Бразилии и не является критически важной - страна не откажется от принципа взаимности в вопросах пошлин и будет искать других торговых партнеров, заявил президент Луис Инасиу Лула да Силва, комментируя 50-процентные торговые пошлины США на бразильские товары. "Мы должны будем искать других партнеров, которые будут покупать нашу продукцию, потому что торговля между Бразилией и США - это всего 1,7% ВВП. Это не что-то такое, без чего мы не можем выжить. Это не так", - заявил Лула да Силва в интервью телеканалу Record. Согласно опубликованному письму президента Дональда Трампа, США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50%. Кроме того, ранее он написал в своей социальной сети, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. По словам Трампа, никаких исключений не будет. "Конечно, нам нравится продавать - мы продали (США товаров - ред.) на 40 миллиардов, я бы хотел продавать на 50, 60, 70. Но, знаете, мы не откажемся от принципа взаимности. Тем временем будем пытаться договориться. Срок мандата президента - всего 4 года. Вскоре, кто знает, может быть другой президент захочет договориться", - добавил бразильский лидер. Закон об экономической взаимности, подписанный Лулой в апреле, предусматривает возможность приостанавливать торговые и инвестиционные преференции, а также обязательства в области прав интеллектуальной собственности в ответ на недружественные меры со стороны других стран или экономических блоков. "Я, например, в октябре приглашен на встречу стран АСЕАН - это 10 азиатских стран, очень важных в экономическом плане. Я поеду туда, чтобы заключать стратегическое партнерство с азиатскими странами и делать бизнес. Если США не хотят покупать - найдем тех, кто хочет", - подчеркнул Лула да Силва.
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сша, бразилия, лула да силва, дональд трамп, асеан
Экономика, США, БРАЗИЛИЯ, Лула да Силва, Дональд Трамп, АСЕАН
Президент Бразилии заявил, что страна переживет без торговли с США
Президент Бразилии Лула да Силва: торговля с США составляет лишь 1,7% ВВП
МЕХИКО, 10 июл - ПРАЙМ. Торговля с Соединенными Штатами составляет лишь 1,7% от ВВП Бразилии и не является критически важной - страна не откажется от принципа взаимности в вопросах пошлин и будет искать других торговых партнеров, заявил президент Луис Инасиу Лула да Силва, комментируя 50-процентные торговые пошлины США на бразильские товары.
"Мы должны будем искать других партнеров, которые будут покупать нашу продукцию, потому что торговля между Бразилией и США - это всего 1,7% ВВП. Это не что-то такое, без чего мы не можем выжить. Это не так", - заявил Лула да Силва в интервью телеканалу Record.
Согласно опубликованному письму президента Дональда Трампа, США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50%. Кроме того, ранее он написал в своей социальной сети, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. По словам Трампа, никаких исключений не будет.
"Конечно, нам нравится продавать - мы продали (США товаров - ред.) на 40 миллиардов, я бы хотел продавать на 50, 60, 70. Но, знаете, мы не откажемся от принципа взаимности. Тем временем будем пытаться договориться. Срок мандата президента - всего 4 года. Вскоре, кто знает, может быть другой президент захочет договориться", - добавил бразильский лидер.
Закон об экономической взаимности, подписанный Лулой в апреле, предусматривает возможность приостанавливать торговые и инвестиционные преференции, а также обязательства в области прав интеллектуальной собственности в ответ на недружественные меры со стороны других стран или экономических блоков.
"Я, например, в октябре приглашен на встречу стран АСЕАН - это 10 азиатских стран, очень важных в экономическом плане. Я поеду туда, чтобы заключать стратегическое партнерство с азиатскими странами и делать бизнес. Если США не хотят покупать - найдем тех, кто хочет", - подчеркнул Лула да Силва.
"Здесь мы управляем". Президент Бразилии раскритиковал Трампа