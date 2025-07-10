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СМИ: Украина может снова столкнуться с приостановкой военной помощи от США

СМИ: Украина может снова столкнуться с приостановкой военной помощи от США - 10.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: Украина может снова столкнуться с приостановкой военной помощи от США

В Киеве не исключают, что в будущем могут снова столкнуться с приостановкой военной помощи со стороны США, считают необходимым подготовиться к такому варианту... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T15:18+0300

2025-07-10T15:18+0300

2025-07-10T15:18+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. В Киеве не исключают, что в будущем могут снова столкнуться с приостановкой военной помощи со стороны США, считают необходимым подготовиться к такому варианту развития событий, пишет журнал Atlantic. "Нам нужно быть готовыми к следующей паузе в поставках", - приводит издание слова неназванного высокопоставленного украинского чиновника. Как отмечает журнал, у Украины нет оснований для оптимизма по поводу того, что США продолжат поставлять ей оружие. Нынешние поставки были одобрены еще при администрации экс-президента Джо Байдена. Администрация президента США Дональда Трампа в свою очередь не предоставила никакой информации о том, как она будет помогать Киеву и в течение какого периода. Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". Во вторник Трамп заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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украина, сша, киев, дональд трамп, джо байден, сергей лавров, politico, нато, мид рф